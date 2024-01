Huawei lässt alte Handys nicht fallen: 7 Geräte erhalten brandneues Software-Update

Huawei bringt immer wieder neue Smartphones auf den Markt und feiert damit zuletzt richtig große Erfolge. Die älteren Modelle werden aber nicht vergessen. So hat das chinesische Unternehmen jetzt für sieben alte Smartphones das neueste Software-Update veröffentlicht. Zwei Haken gibt es bei der Geschichte aber.

Huawei aktualisiert sieben ältere Smartphones

Erst kürzlich hat Huawei überrascht, als ohne große Vorwarnung für drei alte Smartphones in Deutschland ein Software-Update veröffentlicht wurde, mit dem die Kommunikation verbessert wird. Jetzt arbeitet Huawei an dem nächsten großen Software-Update, das insgesamt sieben Smartphones betrifft. Dieses Mal dreht es sich um das Januar-Update, das bald für folgende Modelle veröffentlicht werden soll, die HarmonyOS nutzen:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20X 5G

Es gibt aber zwei Haken. Einerseits handelt es sich um einen geschlossenen Test für 2.000 Nutzerinnen und Nutzer, die sich dafür anmelden. Andererseits läuft HarmonyOS nicht in Deutschland auf den oben genannten Smartphones. Hierzulande sind die Smartphones weiterhin mit EMUI ausgestattet und bekommen deutlich seltener Software-Updates. Aktualisierungen des Sicherheitslevels gab es schon ewig nicht mehr (Quelle: HuaweiCentral).

Entsprechend ist Huawei durchaus zu loben, weil zumindest in China die alten Smartphones weiterhin auf dem neuesten Stand gehalten werden. Doch für deutsche Kunden, die die Handys immer noch verwenden, bringt die Bemühung nichts, da sie hier nicht ankommt und die Geräte veraltet bleiben.

Mit diesem Handy hat Huawei den US-Bann durchbrochen:

Huawei setzt Fokus auf China

Huawei steht seit 2019 unter einem US-Bann. Erst vor einigen Monaten ist dem Unternehmen mit dem Mate 60 Pro technologisch ein so großer Durchbruch gelungen, dass es keine Einschnitte bei der Hardware mehr gibt. Es kommt wieder ein Kirin-Chip zum Einsatz und es wird ein chinesisches 5G-Modem verbaut. Das alles beschränkt sich aber nur auf China. In Deutschland gibt es neue Huawei-Smartphones nicht und auch der Software-Support dürfte sich zukünftig in Grenzen halten.

