Huawei legt mit dem P70 Pro nach: Samsung und Apple ohne Chance

Huawei konzentriert sich mit seinen Smartphones zwar auf den chinesischen Markt, das heißt aber noch lange nicht, dass das Unternehmen keine Innovationen liefert. Seit Jahren erobern die Handys aus China im Kamera-Test von DxOMark die ersten Plätze. Zukünftig könnte die Dominanz durch eine neue Ultraweitwinkel-Kamera weiter ausgebaut werden.

Huawei P70 Pro mit neuer Ultraweitwinkel-Kamera erwartet

Wenn ihr euch das Ranking der Smartphone-Kameras bei DxOMark anschaut, dann findet ihr mit dem Mate 60 Pro und Mate 60 Pro+ gleich zwei Smartphones von Huawei auf den ersten beiden Plätzen. Sie besitzen gesamtheitlich betrachtet die aktuell besten Kameras in einem Smartphone und stecken Konkurrenten wie Apple oder Samsung in die Tasche. Es gibt aber auch dort Verbesserungspotenzial, beispielsweise beim Ultraweitwinkel. Dieser soll beim P70 Pro dem Äquivalent eines 1-Zoll-Sensors einer Kompaktkamera entsprechen und so eine erheblich bessere Bildqualität liefern (Quelle: Medium).

Smartphone-Hersteller verbauen einen so großen Sensor bisher nur als Hauptkamera. Der Einsatz als Ultraweitwinkel würde komplett neue Möglichkeiten schaffen. Ein solcher Kamerasensor fängt deutlich mehr Licht ein und würde das Bildrauschen stark reduzieren. Damit könnte der Ultraweitwinkel auch bei Nacht eingesetzt werden. Bisher ist das keine gute Idee, weil die Bildqualität erheblich leidet.

Huawei geht davon aus, dass sich die Verkaufszahlen der P70-Serie im Vergleich zur P60-Serie um 100 bis 120 Prozent steigern. Entsprechend mehr Kamerasensoren soll das chinesische Unternehmen bei dem Zulieferer geordert haben.

Im Video könnt ihr euch das Huawei P60 Pro anschauen:

Huawei P70 Pro wohl nur für China

Seit dem Mate 60 Pro bietet Huawei seine Smartphones nur in China an. Dort kommt beispielsweise der eigene Kirin-Prozessor zum Einsatz und ein komplett chinesisches 5G-Modem. Der Fokus dürfte auch beim P70 Pro auf dem Heimatland liegen, wo Huawei aktuell einen Höhenflug erlebt. Die Vorstellung des P70 Pro wird in wenigen Monaten erwartet. Spätestens dann wird sich das Handy im Kamera-Test beweisen müssen.

