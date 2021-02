Huaweis Smartwatches punkten bislang vor allem mit ihrem schicken Äußeren und der langen Akkulaufzeit. Bei der App-Auswahl können die klugen Uhren aber nicht mit der Konkurrenz mithalten. Das könnte sich nun zügig ändern, denn der chinesische Hersteller geht einen lang erwarteten Schritt und öffnet sich.

Wer Besitzer eines Android-Smartphones ist und sich eine Smartwatch zulegen will, steht vor der Qual der Wahl: Zwar bieten Uhren mit Googles Wear OS eine breite App-Auswahl, patzen jedoch oft bei der Akkulaufzeit. Smartwatches von Huawei oder auch Samsung halten hingegen länger durch, können aber nicht mit dem App-Angebot der Konkurrenz mithalten. Diese Lücke will Huawei nun schließen.

Huawei öffnet Smartwatches für Apps von Drittanbietern

In Huaweis AppGallery ist es jetzt möglich, dass Entwickler ihre Anwendungen mit Companion-Apps für Huawei-Smartwatches ausstatten. Huawei öffnet die eigenen Smartwatches also für Apps von Drittanbietern. Den Anfang macht hier die Workout-App „Fitify“, wie GSMarena berichtet. Auf der App-Übersichtsseite in der AppGallery weist jetzt ein kleines Icon darauf hin, dass die Sport-Anwendung auch auf der Huawei Watch läuft:

Die Öffnung für Drittanbieter ist ein gewaltiger Schritt. Sollte LiteOS, so der Name von Huaweis Smartwatch-Betriebssystem, genügend Entwickler anziehen, könnten Besitzer einer Huawei-Smartwatch in Zukunft eine deutlich größere App-Auswahl erhalten. Das dürfte auch den Absatz der Uhren in die Höhe schnellen lassen, was der Elektronikriese aufgrund der zusammenbrechenden Smartphone-Verkäufe gut gebrauchen dürfte.

Samsung dient als abschreckendes Beispiel

Der Blick auf Samsung verrät allerdings, dass zwischen Hoffnung und Realität ein breite Lücke klaffen kann. Auf den Smartwatches der Südkoreaner läuft mit Tizen ein Betriebssystem, das seit Jahren bereits offen für Drittanbieter ist. Trotzdem haben auch Galaxy-Smartwatches mit einer geringen App-Auswahl zu kämpfen – dass, obwohl Samsung mehr Smartwatches als Huawei verkauft und der Anreiz für Entwickler somit größer sein dürfte, ihre Apps zu portieren. Deshalb könnte jetzt der Wechsel zu Wear OS anstehen. Ein Selbstläufer wird die Öffnung der Huawei-Smartwatches also nicht.