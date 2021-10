Geht es nach neuen Berechnungen von Huawei, dann wird 5G für einen massiven Anstieg beim mobilen Datenvolumen sorgen. Schon in wenigen Jahren könnte das durchschnittliche Volumen pro Kunde auf 600 GB im Monat steigen. Ein Grund zur Beunruhigung ist das aber nicht.

Huawei: Mobiles Datenvolumen steigt rasant

Der LTE-Nachfolger 5G setzt sich immer mehr durch. Entsprechende Tarife werden von den Netzbetreibern schon länger angeboten und die 5G-Verfügbarkeit kann sich zumindest in Großstädten schon sehen lassen. Nun hat sich Huawei zu einer interessanten 5G-Prognose hinreißen lassen: Bis zum Jahr 2030 wird das monatliche Datenvolumen pro Nutzer auf ganze 600 GB steigen.

Beim Mobile Broadband Forum (MBBF) 2021 hat Huawei nicht nur Zahlen für die nähere Zukunft prognostiziert, sondern auch gleich eine Warnung hinterhergeschickt. Mit einem steigendem Datenvolumen geht auch ein starker Energieverbrauch einher. Huawei geht hier von einer Verzehnfachung aus (Quelle: golem.de).

Was macht einen guten Handy-Tarif aus? Die Antwort haben wir im Video:

Von 600 GB im Monat sind wir im auslaufenden LTE-Zeitalter aber noch weit entfernt, wie aktuelle Zahlen zeigen. In Deutschland lag der monatliche Verbrauch im Jahr 2020 im Durchschnitt bei etwa 3 GB. Ein Jahr zuvor waren es aber nur etwas mehr als 2 GB. Insbesondere die Pandemie hat dafür gesorgt, dass Nutzer mehr im mobilen Internet unterwegs sind. Insgesamt betrachtet stieg der Verbrauch hierzulande von 2,76 Milliarden GB im Jahr 2019 auf 3,97 Milliarden GB.

Unbegrenztes Datenvolumen günstig wie nie zuvor

Schon jetzt gibt es Möglichkeiten, mit einem unlimitierten Datenvolumen unterwegs zu sein. Die Kosten sind hier in letzter Zeit stark gesunken. Aktuell bietet Mobilcom-Debitel über den „Free Unlimited Max“-Tarif unbegrenztes LTE-Volumen für 29,99 Euro an. Das spezielle Angebot läuft allerdings bereits in Kürze aus, Interessierte sollten also schnell sein.