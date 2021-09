Wer sich für ein Huawei Matebook D14, D15 oder X Pro (2020) interessiert, sollte jetzt aufpassen: Saturn senkt aktuell die Preise und schenkt euch die Versandkosten für jede Notebook-Bestellung. Wir zeigen euch die spannendsten Features und verraten, welches Modell sich besonders lohnt.

Huawei Matebook D14 unter 610 Euro

Das Huawei Matebook D14 ist mit seinen 1,38 kg ei echtes Leichtgewicht und stellt einen idealen Begleiter für mobiles Arbeiten dar. Herzstück des schlanken Ultrabooks ist ein Intel i5-Prozessor der 10. Generation in Kombination mit einer 512-GB-SSD und 8 GB DDR4 RAM. Damit euch vor allem unterwegs nicht der Saft ausgeht, verspricht Huawei eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden mit nur einer Akkuladung. Highlight: Analog zu den Huawei-Smartphones lässt sich auch das Matebook D14 via Fast-Charge sehr schnell laden: in nur 30 Minuten von 0 auf 46 % Akku – das USB-C-Ladegerät mit 65 W Leistung ist dabei im Paket enthalten.

Derzeit sichert ihr euch das Angebot für reduzierte 609,99 Euro statt 719 Euro (UVP) bei Saturn. Im Vergleich zu anderen Modellen in der gleichen Preisklasse bekommt ihr mit dem Huawei Matebook D14 viel Leistung und eine Fülle an Ausstattung. Unter anderem bekommt ihr ein vorinstalliertes Windows 10 Home, Tastaturbeleuchtung und Fingerabdrucksensor sowie ein entspiegeltes FullView-Display in Full-HD-Auflösung. Damit ist das Matebook für alle Alltagsaufgaben außer Gaming gerüstet: Home-Office, Serien-Streaming, Video-Calls und klassisches Surfen absolviert das Matebook D14 mühelos.

Die technischen Details im Überblick:

14 Zoll Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel), entspiegelt

8 GB RAM

512 GB SSD

Intel i5-10210U-Prozessor

1,6 GHz / 4,2 GHz Turbo

Intel UHD Graphics 620

1 × USB Typ-C, 1 x USB 3.0, 2 × USB 2.0

1 × HDMI

1 x 3,5 mm Klinkenstecker

Windows 10 Home

Tipp: Wer bis zum 15.09.2021 bestellt, kann sich außerdem 70 Euro Direktabzug im Rahmen des „Saturn Super-Sale“ sichern.

Huawei Matebook D15 mit Direktabzug günstiger

Wem Kompaktheit beim mobilen Arbeiten nicht so wichtig ist und wer stattdessen ein größeres Display bevorzugt, wird beim Huawei Matebook D15 fündig. Der größere Bruder ist mit einem 15,6-Zoll-Display ausgestattet und in Sachen Hardware identisch zum Matebook D14. Der Preis liegt derzeit bei 699 Euro inklusive Versand – auch hier könnt ihr euch 70 Euro Direktabzug bis zum 15.09.2021 sichern. Mehr dazu findet ihr auf der zugehörigen Angebotsseite von Saturn.

Huawei Matebook X Pro 2020 bei Saturn reduziert

Mit dem Huawei Matebook X Pro (2020) bekommt ihr ein kompaktes 13,9-Zoll-Notebook mit Touchscreen, i7-Prozessor und üppiger 1-TB-SSD zum reduzierten Preis von 1.249 Euro statt 1.899 Euro. Das schicke Ultrabook besticht vor allem mit seinem schlanken Design, dem 3K-FullView-Display (3.000 x 2.000 Pixel) im für viele Produktivarbeiten optimalen 3:2-Format und separater Nvidia GeForce MX250, dank der auch Spielen in Grenzen möglich ist. Damit bietet euch das Gerät auch ausreichend Performance für Bildbearbeitungen oder kleinere Videoprojekte bei bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit.

Zur konkreten Ausstattung zählen:

13,9 Zoll 3K-Display (3.000 x 2.000 Pixel)

16 GB RAM

1 TB SSD

Intel i7-10510U-Prozessor

1,8 GHz / 4,9 GHz Turbo

Nvidia GeForce MX250

1 × USB Typ-C, 1 × USB 3.0

1 × HDMI

1 × Klinken-Kombianschluss für Mikrofon / Kopfhörer

Windows 10 Home

Hinweis: Eine Lieferung ist aktuell nicht möglich, ihr könnt das Gerät aber online für eine Abholung in einem Saturn in eurer Nähe bestellen. Genauere Infos dazu findet ihr direkt auf der Angebotsseite von Saturn.