Das Huawei P30 Pro war das letzte Top-Handy des chinesischen Herstellers, das mit Google-Diensten ausgeliefert wurde. Mittlerweile ist der Preis massiv gefallen. GIGA verrät euch, worauf ihr beim Kauf achten müsst.

Huawei P30 Pro im Preisverfall: Handy wird immer günstiger

Das Huawei P30 Pro wurde Anfang April 2019 in Deutschland zum Preis von 999 Euro eingeführt. Es wird als „Kamera-Wunder“ bezeichnet – und tatsächlich ist die Triple-Kamera auch eines der Highlights dieses Smartphones. Seit dem US-Bann sinkt der Preis aber stetig. Händler müssen sich also etwas einfallen lassen, um das Interesse der potenziellen Kunden zu steigern. So auch MediaMarkt, wo der Preis nicht nur auf 555 Euro gesenkt wurde, sondern auch noch die Huawei FreeBuds 3 True-Wireless-Kopfhörer kostenlos dazu. Ein Hammer-Deal, denn die Kopfhörer haben einen Wert von 120 Euro.

Um euch die beiden Geschenkt zu sichern, müsst ihr ein Huawei P30 Pro bis zum 31. Mai 2020 kaufen und das Smartphone bis zum 21. Mai 2020 auf dieser Sonderseite registrieren.

Huawei P30 Pro: Was macht das Smartphone so besonders?

Das Huawei P30 Pro ist eines der besten Smartphones auf dem Markt. Es besitzt eine hervorragende Kamera, gute Performance, lange Akkulaufzeit und ein schönes Design. Abstriche muss man in den Details machen. Es ist kein Stereo-Sound vorhanden, das Display löst nur mit FHD+ auf und es gibt keinen Klinkenanschluss. Alle weiteren Details könnt ihr dem Test vom Huawei P30 Pro entnehmen.

Huawei P30 Pro: Lohnt sich der Kauf jetzt?

Der Kauf lohnt sich für alle, die mit der aktuellen Situation zum US-Bann um Huawei vertraut sind und ein hervorragendes Android-Smartphone suchen. Alle anderen sollten sich bei der Konkurrenz umschauen. Beim P30 Pro gibt es aber keine Einschränkungen in der Funktion, das Update auf Android 10 ist schon raus und es wird auch zukünftig Updates geben. Der Zugriff auf den Google Play Store und alle Apps ist wie von jedem anderen Smartphone bekannt auch möglich.