Huawei reagiert auf Coronavirus: Das müssen Smartphone-Besitzer jetzt wissen

Huawei Deutschland wagt den Sprung nach vorne: Auch während der Corona-Pandemie möchte der Hersteller weiter für Kunden da sein und erweitert deshalb seine Angebote. Wer ein Smartphone von Huawei besitzt, der bekommt in nächster Zeit zudem noch ein paar Goodies.

Bildquelle: GIGA – Huawei P30 Pro

Huawei: Corona-Service wird ausgebaut

Wie jeder andere Handy-Hersteller hat auch Huawei mit dem grassierenden Coronavirus zu kämpfen. Nun hat die Deutschland-Abteilung des chinesischen Produzenten mit einem Eintrag bei Facebook ein paar Neuerungen angekündigt. Demnach soll der Service über Telefon, App, E-Mail, Live-Chat und WhatsApp ausgebaut werden. Telefonisch können Probleme nun 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche gemeldet werden. Hotline-Mitarbeiter sollen dabei ihren Dienst auf Deutsch und Englisch anbieten. Zuvor war die Hotline samstags nur bis 18 Uhr und sonntags gar nicht zu erreichen.

Die physischen Service-Center von Huawei in Düsseldorf und Berlin müssen weiter geschlossen bleiben. Deshalb dürfen Kunden Smartphones, die in die Reparatur müssen, nun auch postalisch einsenden. Die Kosten für den Transport über die DHL übernimmt Huawei. Es wird darauf hingewiesen, dass eingeschickte Handys vom Hersteller nur desinfiziert wieder an Kunden versendet werden.

Darüber hinaus hat Huawei eine Verlängerung der Garantie angekündigt. Falls Handys „jetzt“ keine Garantie mehr besitzen, wird diese bis zum 15. Juni 2020 verlängert. Weitere Informationen dazu wurden allerdings nicht bekannt gegeben. Was Huawei unter „jetzt“ genau versteht, bleibt also offen. Es dürfte in den nächsten Monaten aber auf kulante Lösungen hinauslaufen.

Die Ankündigung von Huawei bei Facebook:

Huawei Music: Neuer Streaming-Dienst kostenlos

Der gerade erst in Deutschland gestartete Musikdienst Huawei Music soll der Ankündigung des Herstellers zufolge ab sofort und für drei Monate kostenfrei nutzbar sein. Neben Songs gibt es hier auch eine Auswahl an Radiostationen sowie einen Party-Modus.

Im Video: Details zum neuen Huawei P40.

Huawei: Hier gibt es technischen Support

Huaweis 24/7-Hotline ist unter 0800 7788 6633 zu erreichen. Unterstützung gibt es auch bei Twitter unter @HuaweiServiceDE. Der Kundenservice via WhatsApp kann unter +49 151 73081331 erreicht werden.

Auf der deutschen Webseite von Huawei gibt es neben Online-Hilfethemen die Möglichkeit einen Live-Chat zu starten oder ein Kontaktformular auszufüllen. Der Live-Chat steht ebenfalls 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche zur Verfügung.