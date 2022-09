Die US-Regierung soll laut einem Bericht von Bloomberg ihre Sanktionspolitik gegen chinesische Firmen überdacht haben. Das könnte besonders Huawei in die Karten spielen. Die Firma hat in den letzten Jahren massiv unter den US-Sanktionen gelitten.

Auch für Huawei: US-Sanktionen werden gelockert

Laut einem Bericht von Bloomberg will die US-Regierung die Sanktionen gegen chinesische Firmen, die auf der „schwarzen Liste“ stehen, lockern. Huawei wird dort explizit als eines der Unternehmen und prominentes Beispiel genannt. Konkret geht es um die Angst der US-Regierung, bei technologischen Standards abgeschüttelt zu werden. Viele chinesische Unternehmen haben nach dem US-Bann viel Geld und Zeit in die Entwicklung eigener Technologien und Standards gesteckt. Bevor diese aber US-Technologien überholen, will die US-Regierung doch wieder dafür sorgen, dass die US-Standards eingehalten werden. Im Gegenzug könnten chinesische Unternehmen wieder auf US-Technologien zugreifen.

Demnach können chinesische Unternehmen wie Huawei Gespräche anstoßen, bei denen die Freigabe von „Low-Level“-Technologie bei Hard- und Software entschieden wird. Ob dazu beispielsweise der Zugang zu Google-Diensten oder 5G-Technologie gehört, die Huawei-Smartphones aktuell fehlen, ist nicht im Detail bekannt. Sollte Huawei beispielsweise wieder Zugang zu den Google-Diensten und -Apps bekommen, wären die Smartphones auf einen Schlag wieder interessant und wettbewerbsfähig. Das Unternehmen hat die Entwicklung von neuen Geräten nämlich nie eingestellt und ist auch weiterhin gut dabei. Nur die Einschränkungen durch die US-Sanktionen verhindern den Erfolg der Geräte.

Huawei vor großen Herausforderungen

Dass es Huawei nach den US-Sanktionen nicht wirklich gut geht, hat kürzlich auch wieder der Gründer selbst verkündet. Die nächsten zwei Jahre werden darüber entscheiden, wie es mit Huawei weiter geht. Sollten die US-Sanktionen gelockert werden, könnte das für Huawei die Rettung sein. Aktuell ist die Liste der Technologien, die geteilt werden, aber noch nicht veröffentlicht worden. Erst dann wird sich zeigen, ob Huawei wieder mitspielen kann.

