Huawei hat mit der Watch D eine neue Smartwatch vorgestellt, die über einige Gesundheitsfunktionen verfügt. Blutdruck, Blutsauerstoff und Körpertemperatur können präzise überprüft werden und sogar ein Elektrokardiogramm (EKG) ist möglich. Darüber hinaus gibt es viele Sport-Modi.

Huawei Watch D: Neue Smartwatch bietet EKG

Huawei hat die Watch D präsentiert. Die intelligente Uhr möchte mit vielen Gesundheitsfunktionen überzeugen und bietet dazu ein Elektrokardiogramm an. Zumindest für den chinesischen Markt hat der Hersteller dafür eine Zulassung erhalten. Doch auch vom EKG abgesehen kann die Smartwatch viele Körperwerte des Trägers überprüfen, analysieren und grafisch aufbereiten.

Huawei spricht von Hochleistungssensoren, die in der Watch D verbaut wurden. Diese können die Körpertemperatur und den Blutdruck messen. Für letztgenannte Funktion hat der Hersteller an winzige Luftkissen gedacht, die sich per Knopfdruck aufpumpen. Den Blutsauerstoff kann die Smartwatch ebenso messen wie Stresswerte. Bei Bedarf wird auch der Schlaf überwacht.

Für mehr als 70 Sportarten und Übungen stehen in Huaweis Sports-Health-App eigene Modi bereit. Über die App können auch Fitnessdaten von Familienmitgliedern gesammelt und verglichen werden (Quelle: Huawei bei Weibo via FoneArena).

Huawei: Neue Smartwatch mit 7 Tagen Laufzeit

Huawei zufolge kann die Watch D sieben Tage ohne neue Akkuladung auskommen. Genaue Angaben zur Kapazität macht der Hersteller dabei aber nicht. Anders sieht es beim Display aus: Der AMOLED-Touchscreen kommt auf eine Diagonale von 1,64 Zoll und löst mit 456 × 280 Pixel auf.

GPS und NFC sind bei der wasser- und staubdichten Uhr mit dabei. Bluetooth 5.1 steht für die Verbindung zum Smartphone bereit. Neben iOS und Android wird auch Huaweis HarmonyOS 2 unterstützt.

In China gibt es die Watch D ab dem 25. Dezember 2021 zu einem Preis von umgerechnet rund 415 Euro. Zu einer Veröffentlichung in Europa hat Huawei keine Angaben gemacht.