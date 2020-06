Die Huawei Watch GT2e ist gerade einmal wenige Wochen in Deutschland auf dem Markt, da purzelt schon der Preis. Die Smartwatch sieht nicht nur schick aus, sondern besitzt auch eine sehr lange Akkulaufzeit. GIGA verrät euch, wo ihr die Watch GT2e am günstigsten kaufen könnt und was diese smarte Uhr so drauf hat.

Huawei Watch GT2e Facts

Huawei Watch GT2e: Preisverfall hat eingesetzt

Die Huawei Watch GT2e ist seit dem 20. April 2020 in Deutschland auf dem Markt erhältlich. Sie kostet 169 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Doch schon jetzt kann man die Smartwatch günstiger kaufen. Aktuell liegt der Preis bei um die 150 Euro. Große Händler wie Amazon verlangen ein paar Euro mehr, dort entfallen dann aber die Versandkosten. Nachfolgend der Preisverlauf der Huawei Watch GT2e bei Idealo:

Huawei Watch GT2e bei Amazon kaufen

Die Huawei-Smartwatches sind in Deutschland sehr beliebt. In den Top 10 der Smartwatch-Bestseller finden sich die Modelle immer wieder und machen dort Samsung und Apple ordentlich Konkurrenz:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Top 10: Die aktuell beliebtesten Smartwatches in Deutschland

Was macht die Huawei Watch GT2e so besonders?

Zunächst einmal sieht die Huawei Watch GT2e sehr schön aus. Das chinesische Unternehmen bietet verschiedene Farben an, sodass man sich das passende Modell aussuchen kann. Das runde AMOLED-Display ist mit 1,39 Zoll groß genug und lässt sich gut ablesen. Die Smartwatch bietet viele Sport-Funktionen und Sensoren, die das Unternehmen im nachfolgenden Video vorstellt:

Das größte Verkaufsargument dürfte aber die Akkulaufzeit sein. Bis zu 14 Tage hält die Uhr durch. Dass das nicht zu hoch gegriffen ist, bestätigen viele Käufer der Uhr bei Amazon in den Bewertungen. Huawei schafft das mit dem Einsatz von energieeffizienten Komponenten, einem großen Akku und eigener Software. Das Unternehmen verzichtet auf Google und nutzt ein eigenes Betriebssystem. Während eine Android-Smartwatch meist nur einen oder zwei Tage durchhält, holt Huawei deutlich mehr heraus.

Wer also abseits von Apple Watch und Samsung Galaxy Watch eine Smartwatch sucht, kann sich die Huawei Watch GT2e anschauen. GIGA wird in den kommenden Wochen und Monaten den Preisverlauf der Huawei Watch GT2e im Blick behalten und euch bei Angeboten informieren.