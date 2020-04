Schon als Australien vor wenigen Monaten mit heftigen Bränden zu tun hatte, half Humble Bundle, gemeinsam mit Gamern auf der ganzen Welt, Spenden zu sammeln. Auch die derzeitige Pandemie ist ein großes Problem. Um zu helfen, hat das Unternehmen ein großes Spielepaket zusammengestellt. Alle Einnahmen werden gespendet, um gegen das Virus anzukämpfen.

Was könnt ihr tun, um die nötigen Stellen derzeit im Kampf gegen das Virus zu unterstützen? Unter anderem hilft hier das Spielen. Dafür bietet Humble Bundle derzeit das Humble Conquer COVID-19 Bundle an. Darin enthalten sind sehr bekannte Titel wie Broken Age, Darksiders, Hollow Knight, Killing Floor, LEGO Batman, Sniper Elite, Tropico 4 und viele mehr.

Insgesamt enthält das Bundle 45 Spiele und 25 eBooks im Wert von rund 980 Euro – kaufen könnt ihr es für 28 Euro.

Alle Einnahmen gehen direkt an das internationale Rettungskomitee, Ärzte ohne Grenzen und Partners in Health. Das Humble Conquer COVID-19 Bundle ist bis zum 7. April 2020 erhältlich und enthält folgende Spiele:

A Good Snowman is Hard to Build

A Mortician’s Tale

Agents of Mayhem

Alien Spidy

Broken Age

Brothers -- A Tale of Two Sons

Brutal Legend

Darksiders Warmastered Edition

Darksiders II Deathinitive Edition

Double Fine Adventure

Ducati -- 90th Anniversary

Europa Universalis IV

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

GNOG

Hacknet

Hiveswap: Act 1

Hollow Knight

Into the Breach

Jackbox Party Pack 2

Killing Floor 2

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LostWinds

Magicka

Pac-Man Championship Edition 2

Party Hard

Pikuniku

Psychonauts

Rebuild 3: Gangs of Deadsville

Sniper Elite 3

Speed Brawl

Stealth Inc 2: A Game of Clones

Stick Fight: The Game

Super Hexagon

Superhot

This is the Police

Tilt Brush

Totally Accurate Battle Simulator

Tropico 4

Undertale

VVVVVV

The Witness

Wizard of Legend

World of Goo

Worms Revolution

Zombotron

Originalbeitrag vom 17. Januar 2020 um 14:59 Uhr:

Humble Bundle bietet reduzierte Spiele, mit deren Kauf ihr Australien durch die Krise helft

Die Buschfeuer-Krise in Australien fordert nicht nur viele zu viele Opfer, sondern hinterlässt auch eine verkohlte Wüste an Schäden und Zerstörungen. Helfen könnt ihr jenen etlichen Menschen, die betroffen sind, auf verschiedene Arten. Am angenehmsten macht es euch aber Humble Bundle, das reduzierte Spiele anbietet, deren Erlös Australien zugute kommt.

Endlich ist auch Regen im Anmarsch: Seit September 2019 wütend Buschfeuer und Waldbrände in Australien; die Feuerwehr konnte oftmals nur Schadensbegrenzung betreiben. Während vor einigen Tagen nun endlich starke Regenschauer eingesetzt haben, könnt auch ihr helfen: Humble Bundle bietet das große, engagierte Spiele-Bundle Humble Australie Fire Relief Bundle an, über das ihr viele kleine und große Indie-Spiele günstig einheimsen könnt. 100% eurer Ausgaben werden an Australien gespendet.

Das Bundle bietet einen Batzen von Spielen im Wert von 360 Euro an – kaufen könnt ihr es für 22,50 Euro. Unter den Indie-Blockbustern befinden sich unter anderem Hollow Knight, Hand of Fate, The Gardens Between und The Stillness of the Wind. Hier die volle Liste der Spiele:

Hollow Knight

Void Bastards

Armello

Euro Truck Simulator 2 + Australia Paint Pack DLC

Duck Game

Hand of Fate 2

Paradigm

Crawl

The Adventure Pals

Regular Human Basketball

Satellite Reign

Hacknet + Hacknet Labyrinths DLC

Mr. Shifty

Primal Carnage: Extinction

Assault Android Cactus+

Frog Detective

Framed Collection

Think of the Children

Feather

Tower of Guns

Rising Dusk

Death Squared

Paperbark

Quest of Dungeons

The Stillness of the Wind

The Gardens Between

Paper Fire Rookie

Masquerade: The Baubles of Doom

Machinarium

So geht’s: Kauft das Bundle einfach auf der entsprechenden Humble-Bundle-Seite. Ihr müsst mindestens 22,38 Euro bezahlen, könnt aber auch mehr für das Bundle hinlegen. Auf Steam dürft ihr die Spiele dann freischalten. Während ich diese Nachricht schreiben, wurden bereits 20,860 Bundles verkauft – Zahl steigend! Macht mit, denn alles, was ihr hier ausgebt, wird wie oben beschrieben gespendet.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) 10 geheime Spiele-Geheimtipps aus dem Jahr 2019 – Sehr geheim!

Das Bundle ist noch bis zum 26. Januar 20 Uhr verfügbar; den Countdown könnt ihr oben auf der Bundle-Seite genau einsehen. Außerdem werdet ihr beim Kauf selbst entscheiden können, an welche Hilfsorganisationen euer Geld geht – selbst, wenn ihr schon einige Spiele aus der Liste besitzt, setzt ihr die knappen 23 Euro immerhin für etwas sehr Gutes ein.