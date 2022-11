Hyundai startet mit seinem nächsten Elektroauto. Der Ioniq 6 soll das „effizienteste E-Auto der Welt“ sein und damit sogar Mercedes in den Schatten stellen. Dabei gibt es den Stromer aus Südkorea schon zu einem Bruchteil des Preises, den Kunden für den besten Elektro-Stuttgarter berappen müssen.

Ab 43.900 Euro soll das neuste Elektroauto von Hyundai kosten – in der Basisversion wohlgemerkt. Dafür, dass die Marke aus Südkorea selbstbewusst verkündet, das effizienteste Elektroauto der Welt im Angebot zu haben, verlangt man nicht gerade viel (Quelle: Hyundai). Der Preis ist in der Normal-Ausstattung außerdem deutlich geringer als für Fans der First Edition, die seit 9. November vorbestellt werden kann. Hier werden stolze 66.400 Euro fällig.

Ioniq 6: Jede Menge E-Auto fürs Geld

Was kriegen E-Auto-Fans von Hyundai für ihr Geld?

starke Maximalreichweite bis zu 614 km nach WLTP-Standard

77- oder 53-kWh-Batterie (letztere mit geringerer Reichweite)

800-Volt-Schnellladetechnik

15 Minuten Ladestopp für 351 km

optimierten Luftwiderstandsbeiwert (cW-Wert) von 0,21

Marktstart Anfang 2023

Diverse Assistenzsysteme hat der Hyundai ebenso an Bord wie ein Heads-up-Display. Die Ausstattung unterscheidet sich ansonsten je nach Version, für die sich Kunden entscheiden. Wenn ihr einen Eindruck der technischen Möglichkeiten sucht, schaut euch unseren Test des Konzernbruders Kia EV6 an. Vieles, was uns hier gefallen hat, findet sich beim Ioniq 6 wieder.

Gerade am Luftwiderstand dürfte man bei Hyundai emsig gefeilt haben. Die Effizienz von E-Autos zu verbessern, gilt als Königsdisziplin für mehr Reichweite oder um den Preis gering zu halten. Je effizienter das Elektroauto fährt, umso kleiner kann die teure Batterie werden, ohne Reichweiteneinbußen in Kauf zu nehmen. So holt Hyundai mit der Limousine bereits mehr raus als beim Ioniq 5, trotz gleicher Batterie.

Hyundai hat uns den Ioniq 6 bereits gezeigt:

Hyundai Ioniq 6 im offiziellen Video

Effizienz-Sieger Hyundai? Mercedes hat ein Wörtchen mitzureden

Ob Hyundai sein Versprechen des effizientesten E-Autos der Welt einhalten kann, ist schwer zu überprüfen. Es spielen dabei viele Faktoren zusammen. Einer davon ist der cW-Wert – und bei dem ist Hyundai nicht Spitze. Das technisch bisher beste Ergebnis und das E-Auto auf dem Markt mit dem geringsten cW-Wert kommen von Mercedes: 0,17 schaffen die Stuttgarter im Windkanal mit dem Konzept-Fahrzeug Vision EQXX und immerhin 0,20 bei der Luxus-Limousine EQS.

Trotzdem ist Hyundai mehr als ein Achtungserfolg gelungen. Der schnittige Ioniq 6 dürfte hierzulande seine Abnehmer finden.