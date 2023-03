Hyundai will sein Portfolio erschwinglicher Autos nicht einstampfen. Doch die Zeit spielt gegen die Koreaner, bald müssen elektrische Alternativen für i10, i20 und i30 her. Für die hat sich Hyundais Europachef etwas ganz spezielles ausgedacht.

Hyundai will Volumenmodelle fortsetzen: i10, i20 und i30 bleiben im Portfolio

E-Autos haben ein Kostenproblem. Die Industrie ist mehr oder weniger gezwungen, teure Modelle zu bauen, weil nur die hohen Verkaufspreise die ebenfalls hohen Kosten der Batterien auffangen können. Umso erfreulicher ist es, wenn sich Hersteller für erschwingliche Modelle stark machen.

Im Fall von Hyundai betrifft dieser Schritt aber erstmal keine Elektroautos. Die erfolgreichen Serien i10, i20 und i30 sollen fortgeführt werden, statt sie zugunsten des SUV-Trends einzustellen. „Wir entwerfen jetzt eine Strategie, was auf lange Sicht unter dem Kona kommen wird. Aktuell sind i10, i20 und i30 immernoch Teil des Plans, auch für die nächsten Generation“, erklärt Michael Cole, Europachef bei Hyundai (Quelle: Autocar).

Was genau auf längere Sicht mit den Modellen passieren wird, könne er aber noch nicht sagen. Es komme als nächstes darauf an, das Problem erschwinglicher Elektroautos zu lösen. „Ich glaube, dass es einen Markt unterhalb des Kona gibt und vielleicht sogar für traditionellere Formen wie ein Schrägheck.“

Konkrete Langzeitpläne dazu gebe es noch nicht, aber für die europäischen Märkte müsse man über solche Modelle nachdenken, so der Hyundai-Manager. Die dürften dann große Ähnlichkeit mit den Modellen der i-Reihen haben.

Und weiter: „Wir wollen keine Kunden verlieren und ich will mich von keiner einzigen Kundengruppe abwenden. Also müssen wir auch über die i10-, i20- und i30-Kunden nachdenken.“ Hyundai müsse herausfinden, was man den Käufern anbieten kann, die sich bisher eben nicht für immer größere SUVs entscheiden, sondern die Volumenmodelle wählen.

Bisher fehlen kleinere E-Autos noch völlig in Hyundais Programm, daran ändert auch der Ioniq 6 nichts:

Günstige E-Autos nur im Abo? Hyundai-Chef hat eine klare Vorstellung

Dabei steht auch Hyundai vor der Frage: Wie kann man E-Autos zu günstigeren Preisen anbieten? „Ich glaube, dass monatliche Zahlungen und sogar Abo-Modelle helfen werden. Ich kann – und das ist meine persönliche Ansicht, keine Firmenentscheidung – mir eine Situation vorstellen, in der wir kleinere E-Autos haben, die nur per Abo angeboten werden, das wir im Programm laufen lassen für fünf, sechs, sieben Jahre“, so Cole.

