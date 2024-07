I Am Legend 2: Fortsetzung des Kultfilms wird euch massiv verwirren

I Am Legend 2 kommt und wird erneut auf Superstar Will Smith setzen. Wir erklären euch, warum die Fortsetzung jetzt schon für einige Verwirrung bei den Fans sorgt und was ihr dagegen tun könnt.

I Am Legend 2: Wie geht die Story weiter?

Achtung: Der nachfolgende Artikel enthält Spoiler zum Ende von I Am Legend.

Der postapokalyptische Film I Am Legend bekommt nach 17 Jahren eine Fortsetzung. Für die Hauptrolle ist wieder Schauspieler Will Smith vorgesehen. Dieser Umstand sorgt bei vielen Fans allerdings für Verwunderung, immerhin hat die Figur von Smith den ersten Teil nicht überlebt.

Die Lösung für dieses Problem ist überraschend: Das Sequel ignoriert das ursprüngliche Ende einfach und setzt dafür auf den alternativen Cut, der seinerzeit auf DVD erschienen ist.

I Am Legend hat zwei völlig unterschiedliche Enden

Kurz zur Auffrischung:

In der Kinofassung opfert sich Smith am Ende, indem er sich mit einer Handgranate in die Luft sprengt. Dadurch können nicht nur die Infizierten abgewehrt werden, sondern das Gegenmittel zur Rettung der Menschheit erreicht auch seinen Bestimmungsort – ein Lager von Überlebenden.

Das alternative Ende erzählt indessen eine ganz andere Geschichte. In dieser Version überlebt Smiths Rolle und erkennt, dass die Infizierten gar nicht gerettet werden wollen. Die Auseinandersetzung wird friedlich gelöst. Damit orientiert sich dieses Ende vielmehr an der Romanvorlage.

Für I Am Legend 2 wird nun das alternative Ende als wahres Ende etabliert, damit der Überlebenskampf der Menschheit weitergehen kann.

Das wird aber unweigerlich für einige Irritationen bei den Zuschauern sorgen, immerhin dürften nur die wenigstens Filmfans das alternative Ende überhaupt kennen.

