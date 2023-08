Zum Fall Lindemann kommt nun auch Alice Cooper zu Wort. Der 75-jährige Sänger glaubt zwar an die Unschuldsvermutung, sieht in Till Lindemanns Verhalten allerdings eine Art Fetisch.

Alice Cooper: „Das Gefühl sexueller Überlegenheit“

In einem Interview mit dem Spiegel wurde Alice Cooper auf den Fall Lindemann und dessen angebliches Vorgehen mit der Row Zero (Reihe Null) angesprochen, berichtet die Seite musikexpress.de. Grundsätzlich sehe er in den Behauptungen keine Verurteilung, dennoch vermutet er, dass Lindemanns mutmaßliches Verhalten auf dem Gefühl sexueller Überlegenheit basieren könnte.

Alice Cooper spekuliert darüber, dass es Lindemann sexuell erregen könnte, das Gefühl von Macht und Überlegenheit zu besitzen. Er meint, es könnte eine Art Fetisch sein. Weiterhin behauptet er gegenüber dem Spiegel, es sei nichts Neues, dass Musiker mit ihren Fans schlafen würden. In diesem Zusammenhang äußert Cooper, dass besagte Frauen zu seiner Zeit keine Opfer waren, sondern lediglich eine bestimmte Art von Männern bevorzugt hätten. Die Einwilligung war laut Cooper deutlicher.

Aus diesem Grund wundert ihn der Vorwurf bei Rammstein sehr, da es solche „Tricksereien“ laut ihm gar nicht bräuchte, um die absolute Kontrolle zu bekommen. Als Beispiel dafür, dass dies auch ohne funktioniere, nennt er Johnny Depp. Dieser hielte sich von allem fern, würde aber auf Tourneen von Frauen umringt werden. (Quelle: puls24.at)

Der Fall Lindemann: Alice Cooper möchte sich kein Urteil erlauben

Trotz der laufenden Ermittlungen hält Cooper Abstand davon, ein Urteil zu fällen. „Diese Dinge enden vor Gericht oft ganz anders“, berichtet der Sänger aus eigener Erfahrung.

Obwohl er seit 40 Jahren verheiratet und seiner Frau nie fremd gegangen sei, wurden auch ihm laut eigener Aussage bereits „völlig unfassbare Taten“ vorgeworfen.

Rammstein: Der Hintergrund zu Sänger Till Lindemann

Mehrere Frauen haben berichtet, auf Konzerten von Rammstein ausgewählt und gefragt worden zu sein, ob sie zur Aftershowparty kommen möchten. Auf diesen Partys sollen laut einigen Aussagen sexuelle Übergriffe stattgefunden haben, sowie Szenarien, die die Frauen als beängstigend empfunden haben sollen. Diese Vorwürfe weißt Lindemann entschieden zurück

Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Till Lindemann wurde bisher nicht rechtskräftig verurteilt.

