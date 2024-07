Ich habe Souls-Spiele gehasst, Elden Ring hat mich bekehrt

Ich hasse es, zu verlieren. Ich renne blind in Kämpfe hinein und will nicht schleichen oder mich vorbereiten. Das erste Mal, als ich Dark Souls gespielt habe, war ich so wütend, dass der Tag für mich gelaufen war. Ich bin ein Skyrim-Spieler und kein Souls-Spieler. Oder zumindest dachte ich das.

Ich habe Elden Ring aus Langeweile gekauft

Es ist wahr. Elden Ring war während des Steam Summer Sales im Angebot und ich brauchte Abwechslung. Vorher bin ich in Stardew Valley Expanded und Dragon Age Inquisition versunken – mal wieder. Aber ich brauchte einfach etwas anderes. Und ich wusste eines: Wahrscheinlich kaufe ich hier ein noch immer teures Spiel, nur um es beiseitezulegen. Aber ich bin ein impulsiver Mensch und, na ja, was soll’s.

Anzeige

Souls war noch nie etwas für mich. Und ich hatte es probiert – der Anfang von Dark Souls 1 hat mich derart wütend und schambehaftet zurückgelassen, dass ich eines wusste: So will ich mich nicht wieder fühlen. Trotzdem habe ich Sekiro: Shadows Die Twice ausprobiert. Wenn alle Freunde ein Spiel hypen, ist es schwer, „Nein“ zu sagen. Als ich in Sekiro das erste Mal nicht sofort weitergekommen bin, war ich so verzweifelt, dass ich es gelassen habe.

Souls ist nichts für mich. Sogar den Anfang von Elden Ring habe ich vor einigen Jahren einmal ausprobiert – und wieder: Frustration. Warum also Elden Ring nun doch noch kaufen? Wie gesagt, aus Langeweile. Aus Optimismus. Aus Impulsivität. Mal schauen, vielleicht ... vielleicht ... vielleicht ändert sich ja doch etwas!

Anzeige

Etwas ist passiert und plötzlich habe ich mich gut gefühlt

Es ist nicht so, dass ich niemals irgendetwas in einem Souls-Game gewonnen habe. In Dark Souls 1 bin ich ewig an irgendwelchen Ratten gestorben, aber irgendwann hatte ich es doch geschafft. In Sekiro gab es einen Mini-Boss, für den ich mehrere Anläufe brauchte, und dann habe ich ihn eben doch noch besiegt.

Anzeige

Beide Male hat mich der Sieg nicht glücklich gemacht. Es hieß immer von anderen, Souls-Spiele seien frustrierend – aber wenn man es dann doch geschafft hat, fühle man sich so glücklich wie selten! Das war bei mir aber nicht so. Zumindest nicht während meiner ersten Souls-Versuche. Woran das lag? Keine Ahnung!

Zurück zu Elden Ring. Mittlerweile hatte ich bereits Teile von Let’s Plays gesehen und wusste so einiges über das Spiels. Ich kannte die Anfangssequenz bereits; ich habe anderen Spielern dabei zugesehen, wie sie ihr ersten Schritte in Limgrave machten und ein paar Techniken anwandten.

Ich wusste, ich brauchte den Abwehrkonter. Also habe ich ihn geübt. Nach kurzem Umherlaufen in Limgrave habe ich mich entschieden, dass ich die Soldaten im Lager vor dem Tor zu Schloss Sturmschleier besiegen werde. Einzeln waren sie kein Problem – in einer Gruppe wurde es schwieriger, und der Captain machte mir zu schaffen. Egal. Ich kann ja aufleveln, solange ich meine Runen zurückbekomme.

Anzeige

Schleichen, töten, erkunden. Ah, eine Nachricht von einem Spieler – ich soll auf die Hunde aufpassen. Ah ja. Blöde Hunde. Wer hat Hunde in solchen Spielen erfunden?! Aber irgendwie war ich gar nicht so schwach. Es ging. Es erschien mir möglich, dieses eine, winzige Ziel zu schaffen. Dass ich noch mehr erreichen könnte, glaubte ich übrigens nicht; immerhin hatte ich mir selbst mehrmals bewiesen, dass Souls-Spiele mich extrem frustrieren.

Es brauchte ein paar Versuche. Beim letzten hatte ich es geschafft, nahezu alle Soldaten abgesehen vom Captain zu neutralisieren. Dann war er dran. Abwkehrkonter. Und nochmal! Panisches Draufhauen! Rollen! Er sackte zu Boden. Ich hatte – ich hatte es geschafft.

Ich hatte es geschafft. Und plötzlich fühlte ich mich grandios.

Anzeige

Ich konnte aufleveln! Ich konnte alle Schatztruhen leeren! Ich bekam die Map! ICH HATTE ES GESCHAFFT. Und die Betonung lag auf „Ich“ – denn dass ich so etwas in einem Souls-Spiel schaffen würde, ist mir wenige Sekunden vorher noch unmöglich vorgekommen. Dass es mir gefallen würde. Dass ich dieses sagenumwobene „Souls-Gefühl“ spüren würde. Eigentlich war ich doch gar nicht der Typ dafür. Oder?

Drei Tage und so einige Stunden später habe ich Godrick der Verpflanzte besiegt – den ersten so richtig starken Boss.

Elden Ring - Shadow of the Erdtree Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2024 18:58 Uhr

Da war eine Wand in meinem Kopf, die jetzt weg ist

Die Wand in meinem Kopf hatte mir gesagt, dass ich nie irgendwelche Souls-Bosse schaffe werde. Schon gar nicht die wirklich starken! So etwas ist für jemanden wie mich nicht möglich und auch nicht erstrebenswert – immerhin würde es mir nur Frust bringen, auch dann, wenn ich den Boss doch noch geschafft habe.

Und das stimmte einfach nicht. Ich kann nicht richtig erklären, warum meine Souls-Erfahrungen vorher so frustrierend gewesen sind. Vielleicht hatte ich mich über die Zeit als Mensch verändert? Vielleicht liegt es an Elden Ring selbst, das ja schon ein wenig anders als die vorherigen From-Software-Spiele funktioniert? Vielleicht musste es einfach nur Klick machen?

Und ich LIEBE Elden Ring. Jeden Tag warte ich darauf, wieder in der Welt zu versinken. Bosse zu schaffen. Runen zu sammeln. Meinen Build zu verfeinern. Ich bin keinesfalls ein sehr fähiger Spieler. Ich sterbe oft, und ja, ich verliere auch Runen. Aber eigentlich ist es mir egal geworden. Es frustriert mich nicht mehr. Sterben ist plötzlich okay, neu anfangen ist auch okay. Wenn mich doch etwas nervt, dann suche ich mir einfach eine andere Region in der Open-World.

Sollte ich Elden Ring tatsächlich komplett schaffen – und vielleicht sogar das DLC Shadow of the Erdtree – so werde ich mich nun doch noch an den alten From-Software-Spielen versuchen. Und ich freue mich darauf, diese neue Seite an mir weiter zu erkunden. Eine Seite, die geduldig ist; eine Seite, die mit kleinen Schritten einen gewaltigen, furchteinflößenden Berg erklimmen will und es vielleicht sogar schafft. Ich bin stolz auf diese neue Seite in mir.

Lesetipp Mit diesem Feature würde mir Elden Ring gleich doppelt so viel Spaß machen

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.