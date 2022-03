Der Marktstart von VWs neuem E-Auto soll nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dabei macht der Hersteller potenziellen Kunden schon jetzt ein großes Versprechen. Denn der ID.5 soll überraschend schnell verfügbar sein. Ob und wie lange Volkswagen diese Ansage halten kann, wird sich schon bald zeigen.

Ansage von VW zum ID.5: E-Auto steht kurz vorm Marktstart

Letztes Jahr stellte Volkswagen mit dem ID.5 das dritte Modell der rein elektrischen ID-Reihe vor. Da hieß es, das E-SUV werde 2022 erscheinen und jetzt ist auch schon deutlich klarer, wie lange die Kunden noch warten müssen: Schon im April 2022 soll der Marktstart des neuen E-Autos erfolgen, wie die Automobilwoche von Achim Schaible, VWs Vertriebschef für Deutschland, erfahren haben will (via Golem).

Das bedeutet: Käuferinnen und Käufer können sich den ID.5 schon in wenigen Wochen live beim Händler ihres Vertrauens ansehen und die ersten Bestellungen aufgeben. Die eigentliche Ansage von Volkswagen ist aber eine andere: Die Wartezeit soll nur vier Monate betragen. Ausgehend von einer Bestellung Anfang April könnte der ID.5 also schon Anfang August bei den ersten Kunden ankommen.

Nur vier Monate Lieferzeit: VW macht Kunden Hoffnung

Nun mögen vier Monate nach einer langen Wartezeit klingen. In der aktuellen Situation ist das aber viel mehr ein großes Versprechen, das bei den Käufern sicher gut ankommt. Bei den anderen ID.Modellen müssen Kunden bereits seit Monaten deutlich mehr Geduld aufbringen, es sind längst nicht alle Modellvarianten überhaupt bestellbar. Je nach gewünschter Konfiguration kann es noch viel länger dauern, bis Kunden an ihr neues E-Auto kommen. Das betrifft nicht nur VW.

In den vergangenen Monaten war dies vor allem der angespannten Versorgungslage mit Chips in Folge der Corona-Pandemie geschuldet. Nun hat Volkswagen bereits in Folge des Kriegs in der Ukraine weitere Einschränkungen verkündet. Vorige Woche wurde unter anderem die Produktion in Zwickau eingeschränkt, wo der ID.5 gebaut wird.

Mit der Ansage an die Kunden dürfte VW einerseits Sicherheit vermitteln wollen. Andererseits muss man sich dann auch daran messen lassen. Es wird vor allem spannend sein zu sehen, wie lange die Wolfsburger den ID.5 zeitnah ausliefern können und ob vielleicht im September die Wartezeit schon wieder länger wird.