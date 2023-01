Habt ihr euch jemals gefragt, was Wi-Fi eigentlich bedeutet? Hin und wieder in meinem Leben habe ich heimlich und kurz darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es irgendetwas mit „Wireless“ heißt. Tja, das ist aber falsch.

Nein, Wi-Fi bedeutet nicht „Wireless Fidelity“

Jeder weiß, was Wi-Fi bedeutet. Oder nein – jeder weiß, was es macht. Was es heißt, wenn irgendwo Wi-Fi-Hotspots sind oder kostenlos Wi-Fi angeboten wird: Es bedeutet, dass ihr hier Internet nutzen könnt, und zwar ohne Kabel. Kabellos heißt auf englisch übersetzt „Wireless“, und „Wireless“ würde als erster Begriff von Wi-Fi durchaus Sinn ergeben. Nur, dass genau das eben falsch ist.

Aber wenn das „Wi“ von Wi-Fi nicht kabellos heißt, was bedeutet es dann? Hi-Fi etwa war lange Zeit ein Qualitätsstandard für Lautsprecher sowie Anlagen, und bedeutet „High Fidelity“. Mittlerweile wird der Begriff kaum noch gebraucht. Allerdings hat Hi-Fi recht viel mit Wi-Fi zu tun – nicht wegen der Bedeutung, sondern bezogen auf den schönen Klang von Hi-Fi.

Hi-Fi. Klingt ziemlich gut, oder?

Und das dachten sich auch die Köpfe hinter dem Firmenkonsortium Wi-Fi Alliance – die haben nämlich nicht nur die ersten WLAN-Geräte zertifiziert, sondern auch den Begriff Wi-Fi. In einem Interview mit Boing Boing hat Phil Belanger, einer der Gründer von Wi-Fi Alliance, das Mysterium um Wi-Fi endgültig aufgeklärt:

„Wi-Fi steht für nichts anderes. Es ist kein Akronym. Es hat keine Bedeutung.“ (Quelle: Boing Boing)

Wi-Fi steht nicht für andere englische Wörter. Es ist ein Brand-Name – wie Nestlé – und wurde dem schönen Klang von Hi-Fi nachempfunden. Phil Belanger erzählt in dem Interview weiterhin, dass einige Leute glauben, Wi-Fi stünde für „Wireless Fidelity“. Das ist aber falsch und geht nur auf einen Werbetext von Wi-Fi zurück, in dem über Wireless Fidelity gesprochen wurde. Belanger räumt ein, dass es ein Fehler war, den Menschen diesen Gedanken in den Kopf zu setzen. Und er würde sich freuen, wenn alle verstehen würden, was Wi-Fi wirklich bedeutet: Nämlich einfach gar nichts.

WLAN bedeutet im Gegensatz zu Wi-Fi übrigens wirklich etwas, nämlich: „Wireless Local Area Network“. Nur, falls ihr euch das gefragt habt.

