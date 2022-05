Wer sich ein modernes Samsung-Smartphone kauft, hat mit Sicherheit eine Punch-Hole-Kamera verbaut. Dieses Loch im Display muss aber kein Nachteil sein, denn man kann es für sich zum Vorteil nutzen. Da kommt eine kostenlose Android-App zum Einsatz.

Punch-Hole-Kamera beim Samsung-Smartphone nutzen

Viele Samsung-Smartphones besitzen eine Punch-Hole-Kamera. Im Display befindet sich ein Loch, in dem die Frontkamera untergebracht ist. Genau um diese Kamera herum wird mit der Android-App „Energy Ring“ ein LED-Ring erzeugt, der diesen Bereich deutlich besser in Szene setzt. Man kann beispielsweise die verbleibende Akkulaufzeit anzeigen lassen. So hat man direkt im Blick, wie viel Energie noch verbleibt.

Gleiches gilt beim Aufladen. Dann kann eine schöne Animation angezeigt werden, wenn der Akku wieder mit Energie gefüllt wird. Durch diverse Anpassungsmöglichkeiten könnt ihr euch individuell einstellen, wie der LED-Ring aussehen soll. Nett ist auch die Möglichkeit zu sehen, wann die Frontkamera benutzt wird. Das ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die euch direkt zeigt, wenn die Kamera aktiv ist. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Energy Ring: Universal Edition Entwickler: IJP

Wenn ihr Spaß an solchen kleinen Gadgets für euer Smartphone habt, dann könnt ihr die Android-App ausprobieren. Sie ist kostenlos und mit den meisten Samsung-Smartphones kompatibel. Neu mit dabei sind die Galaxy-S22-Handys. Doch auch Klassiker wie das Galaxy A51 werden unterstützt.

Auf dem Samsung Galaxy S22 Ultra läuft die App ebenfalls:

Android-App auch mit anderen Smartphones kompatibel

Die Android-App „Energy Ring“ funktioniert aber nicht nur mit Samsung-Smartphones. Auch viele andere Modelle mit Punch-Hole-Kamera werden unterstützt. Beispielsweise auch die neuen Pixel-6-Handys oder Modelle von Xiaomi, OnePlus und Co. In der Beschreibung im Google Play Store sind die gängigsten Modelle aufgelistet. Am Ende ist es eine kostenlose Android-App, die man ohne Nachteile einfach ausprobieren kann, wenn man genau so etwas haben will.