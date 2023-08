Ihr müsst kein Prime-Mitglied sein: Amazon zeigt originellen Science-Fiction-Film kostenlos

Ihr müsst keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, um bei Amazon dennoch kostenfrei Filme und Serien zu sehen. Aktuell neu hinzugekommen ist beispielsweise ein spannender und origineller Science-Fiction-Film mit den Hollywood-Stars Ethan Hawke, Willem Dafoe und Sam Neill.

Wer Prime-Mitglied ist, der kann über Amazon Prime Video unzählige Filme und Serien ohne Aufpreis bei Amazon anschauen. Doch Amazon hält mit „Freevee“ auch einen kostenfreien Streaming-Dienst bereit.

Der ist dann werbefinanziert, allerdings nerven die Werbeunterbrechungen wohl weitaus weniger stark im Vergleich zum Privatfernsehen. Entsprechend kann Amazon Freevee tatsächlich als kostenlose Alternative zu Prime Video, Netflix und Co. angesehen werden.

Daybreakers – nicht bei Prime, sondern kostenlos bei Amazon Freevee

Seit wenigen Tagen könnt ihr bei Amazon Freevee „Daybreakers“ sehen, ein ziemlich dystopischer Science-Fiction-Horror-Film aus dem Jahr 2009 (bei Amazon Freevee sehen). Der kam Anfang 2010 in die britischen und US-amerikanischen Kinos, nachdem er im Jahr davor zuerst auf dem Film Festival in Toronto gezeigt wurde. Hierzulande landete der Film allerdings direkt auf DVD und Blu-ray. Eigentlich bedauerlich, denn mit Ethan Hawke, Willem Dafoe und Sam Neill ist „Daybreakers“ hochkarätig besetzt.

Der Ausgangspunkt klingt spannend, denn in der Welt von „Daybreakers“ leben fast nur noch Vampire auf der Welt. Eine Umwandlung, ausgelöst durch eine weltweite Seuche. Diese Vampire leben nicht in dunklen Höhlen oder Burgen, sondern in einer hoch entwickelten Zivilisation.

Der Trailer bringt euch in die richtige Stimmung:

Daybreakers (2009) – Trailer

Die wenig noch verbliebenen Menschen werden gejagt und in sogenannten Blutfarmen gehalten. Der Vampir und Wissenschaftler Edward Dalton (Ethan Hawke) arbeitet verzweifelt an einer Art künstlichen Blut, um letztlich die Weltbevölkerung auch in Zukunft ernähren zu können. Die Zeit wird knapp.

Wie gut ist der Film?

„Daybreakers“ ist recht unterhaltsam. Eine IMDb-Bewertung von 6,4 Punkten mag nicht herausragend sein, ist aber dennoch solide. Ähnlich gelagert ist das Votum von 68 Prozent der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes.

Die kamen damals dann auch zu folgendem Resümee (übersetzt): „Obwohl der Film in einer Zeit erscheint, in der es leider viele Vampirfilme gibt, bietet Daybreakers genug düsteren Sci-Fi Nervenkitzel – und eine einzigartige Wendung des Genres – um die Kinobesucher zufriedenzustellen.“

Unterm Strich also keine Revolution der Filmkunst, aber gut genug, um Spannung aufzubauen und zu unterhalten. Da ihr den Film bei Amazon Freevee jetzt kostenlos sehen könnt, müsst ihr auch nicht fürchten, umsonst Geld auszugeben. Insofern einfach mal anschauen und sich ohne jedwedes finanzielle Risiko selbst überzeugen.

