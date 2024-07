Ikea bringt 20 neue Möbel fürs „beliebteste Hobby der Welt“

Drei Jahre ist es her, dass Ikea in Kooperation mit Asus seine erste Kollektion an Gaming-Möbeln auf den Markt gebracht hat. Das scheint sich durchaus rentiert zu haben, denn in wenigen Wochen geht die nächste Kollektion für Gamer an den Start.

Brännboll: Ikea bringt 20 neue Gaming-Möbel an den Start

Immer mehr Leute zocken, egal ob am PC, Konsole oder Smartphone – das ist auch Ikea nicht entgangen. Entsprechend setzte sich der schwedische Möbelgigant vor ein paar Jahren mit Asus zusammen und brachte anschließend seine ersten Möbel und Einrichtungsgegenstände auf den Markt, die sich gezielt an Gamer richtet – das laut Ikea „beliebteste Hobby der Welt“.

Bald gibt es Nachschub. Denn wie Ikea auf seiner offiziellen Webseite verrät, startet die neue Brännboll-Kollektion bereits am 31. August 2024 in allen Ikea-Einrichtungshäusern. Bereits im April enthüllte Ikea, dass man am Ausbau des Gaming-Portfolios sitzt (Quelle: Ikea). 20 neue Artikel soll die Brännboll-Kollektion umfassen – der Fokus liegt dabei auf Sitzgelegenheiten.

Auf dem Bild zu sehen: Ikeas neuer Stuhl und ein Sitzsack aus der Brännboll-Kollektion.

Klassiche Stühle, Sitzkissen, sogar ein aufblasbarer Stuhl sind mit von der Partie. Zudem ist von einer Gaming-Station mit klappbarer Tischplatte und eigenem Stellfläche für den Tower-PC + Kabelmanagement die Rede. Dazu gibt’s einen Wandschrank, Beistelltische und einen Multifunktionskorb, der als beweglicher Tisch herhalten soll.

Abseits dessen gibt es auch wieder Zubehör wie etwa eine Maus, oder Dekoelemente wie einen Teppich und eine Überdecke.

Ikea macht’s dieses Mal selbst

Im Gegensatz zur letzten Gaming-Kollektion scheint Ikea dieses Mal nicht mehr mit Asus zu kooperieren. Zumindest findet sich auf den entsprechenden Produkten keinerlei ROG-Branding und auch in den Mitteilungen wird eine Zusammenarbeit mit dem bekannten Hardware-Hersteller nicht erwähnt.

Ikea selbst gibt an, dass sich die neue Kollektion vor allem an Gelegenheitsspieler richtet, „die Wert auf Stil und Funktionalität“ legen. Vielleicht gibt es deswegen auch keine Kooperation mit ROG mehr – schließlich richtet sich die Marke doch eher an Hardcore-Gamer. Wie gut die neuen Gaming-Produkte von Ikea bei den Kunden ankommen, bleibt abzuwarten.

