Mit dem Oktober hat allmählich auch das Weihnachtsgeschäft begonnen und der eine oder die andere wird sich schon Gedanken machen, was zu verschenken geben soll. Der große Geschenkeinkauf bei Ikea dürfte in diesem Jahr allerdings spannend werden, denn das Angebot ist eingeschränkt – und wird es bis weit ins nächste Jahr bleiben.

IKEA Facts

Ikea legt Top-Zahlen vor, doch Kunden müssen Geduld haben

Ikea kann im vergangenen Geschäftsjahr mit großartigen Zahlen überzeugen, der Möbelkonzern hat bis Ende August 2021 einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Allein die Erlöse aus dem Online-Geschäft sind um 73 Prozent gestiegen. Kein Wunder, schließlich profitieren Ikea und andere Händler verschiedenster Branchen von der aktuell hohen Nachfrage.

Doch längst nicht alle Kunden kriegen, was sie bestellen – oder können Waren oft garnicht erst ordern, ob im Geschäft oder online. Der internationale Stau verfügbarer Produkte, durcheinandergewirbelte Lieferketten, das trifft auch Ikea.

Während das Möbelhaus die tollen Zahlen präsentiert hat, gibt es deswegen auch einen herben Dämpfer für Kundinnen und Kunden: Die Verfügbarkeit wird angespannt bleiben, „lange bis ins Geschäftsjahr 2022“ (Quelle: Manager Magazin). Das endet mit Ende August 2022. Bis alle beliebten Ikea-Produkte wieder in ausreichender Stückzahl und in allen Häusern verfügbar sind, kann es also gut bis nächsten Sommer dauern.

Es wird jedenfalls nichts mehr mit uneingeschränkt vollen Regalen rechtzeitig vor Weihnachten, das gilt als sicher. Nicht nur bei Ikea sieht es so aus, auch andere Händler und Hersteller verschiedener Branchen sind betroffen. Darum gilt in diesem Jahr besonders: Die Weihnachtseinkäufe besser nicht zu lang aufschieben.

Laut Ikea sind derzeit vor allem die beliebten Reihen Pax (Schränke) und Billy (Regale) betroffen. Sie gehören zum absoluten Standardrepertoire. Aus persönlicher Erfahrung: Auch die Produkte der Malm-Serie sind teilweise schwer zu kriegen. Während einiges schwer zu kriegen ist, hat Ikea andere Artikel dauerhaft im Preis gesenkt.

Ikea konzentriert sich aktuell auch auf Produkte fürs smarte Zuhause – ob etwas für eure Liebsten dabei ist, seht ihr im Video:

Was Ikea tut, um das Weihnachtsgeschäft zu retten

Um die Sache möglichst schnell in den Griff zu kriegen, wird Ikea selbst aktiv: Das Möbelhaus chartert inzwischen selbst Container, kauft Schiffe, um Waren unabhängig transportieren zu können. Außerdem wurde schon im Sommer das Sortiment dezimiert, um sich auf die Produkte zu konzentrieren, bei denen die Nachfrage besonders hoch ist.