Mit „People of Ikea“ hat Ikea eine neue YouTube-Serie produziert. Kunden werden hier von einer Filmcrew begleitet und bauen Ikea-Möbel vor der Kamera auf. Dem Einrichtungshaus zufolge sind die Folgen „authentisch, einfach und echt“. Den Anfang machen drei Folgen aus Österreich.

IKEA Facts

„People of Ikea“: Neue YouTube-Serie kommt

Ikea hat eine neue YouTube-Serie ins Leben gerufen, bei der kreative Wohnideen im Mittelpunkt stehen. Zu Beginn sind drei Gewinnspielteilnehmer aus Österreich vor der Kamera zu sehen. Sie haben das neue Vihals-Regal von Ikea erhalten und werden beim Aufbau gefilmt. Die Serie ist in Kooperation mit The Gentlemen Creatives und DDB Hamburg entwickelt worden, wie Ikea Österreich erläutert.

In den ersten drei Episoden kommt das Regal unter anderem in einem bunten Atelier zum Einsatz. Auch die „glückliche Pflanzenbesitzerin“ Magdalena wird gezeigt, wie sie mit Vihals für mehr Platz in der Wohnung sorgt (Quelle: Ikea).

Der Trailer zu „People of Ikea“:

Trailer zur YouTube-Serie People of Ikea

Die Kunden sind allesamt Mitglieder beim Bonusprogramm Ikea Family und haben sich für die Teilnahme an der YouTube-Serie beworben. Bei nur drei Episoden soll es aber nicht bleiben, denn weitere sind bereits geplant. Ob „People of Ikea“ auch auf Deutschland und weitere Länder ausgeweitet wird, steht noch nicht fest.

Ikea zufolge geht es darum, die Vielseitigkeit des Vihals-Regals in Szene zu setzen. Die Serie soll „authentisch, einfach und echt“ sein und dabei kreative Ideen von Kunden zeigen. Die Vorstellung der gezeigten Kunden hat laut Ikea auch für die eine oder andere Design-Überraschung gesorgt.

Ikea: Neue Vihalis-Möbel ab 99 Euro

Neben dem neuen Vihalis-Regal, das für 129 Euro zu haben ist, bietet Ikea noch eine TV-Bank, die 99 Euro kostet (bei Ikea ansehen). In der Vihalis-Serie stehen darüber hinaus noch ein Sideboard (169 Euro) und ein Schrank (179 Euro) bereit.