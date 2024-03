Ikea verkauft Gadget für 9,99 Euro, das euch vor gigantischen Kosten bewahrt

Wasserschäden sind kein Spaß und können schnell ins Geld gehen. Ein Glück hat Ikea ab sofort ein neues Gadget auf Lager, das euch genau davor schützt. Und das Beste: Es kostet schlappe 10 Euro.

Originalartikel vom 7. März 2024:

Ikea verkauft Wasserleck-Sensor „Badring“ für 9,99 Euro

Eigentlich wollte Ikea seinen neuen Wasserleck-Sensor mit dem Namen Badring erst ab April 2024 verkaufen, einige der Einkaufshäuser scheinen sich jedoch einen Frühstart geleistet zu haben – das beweist zumindest der Post eines Reddit-Nutzers im offiziellen Tradfri-Subreddit:

Im Ikea Salzburg ist der praktische Sensor bereits vorrätig und wird für schlappe 9,99 Euro verkauft. Doch was bringt das Gadget überhaupt? Der Wasserleck-Sensor wird dort positioniert, wo potenziell ein Wasserleck auftreten kann – beispielsweise in der Nähe der Waschmaschine oder unter der Küchenspüle.

Vor allem an Stellen, die man nicht direkt im Blick hat, kann Badring Abhilfe schaffen.(Bildquelle: Ikea)

Auch in der Nähe der Waschmaschine ergibt Badring Sinn.(Bildquelle: Ikea)

Kommt der Sensor nun mit Wasser in Kontakt, wird eine entsprechende Benachrichtigung an das alte Tradfri-Gateway oder den neuen Dirigera-Hub (bei Ikea anschauen) geschickt, der euch beispielsweise eine Meldung aufs Smartphone spielt. So könnt ihr Wasserlecks zuverlässig und schnell erkennen und entsprechend fix reagieren, um teure Wasserschäden zu vermeiden.

Ikea Badring noch nicht offiziell online erhältlich

Auch wenn Badring schon jetzt in einigen Einrichtungshäusern zu finden ist, ist das praktische Gadget noch nicht im Online-Store von Ikea erhältlich. Der Marktstart ist für April 2024 geplant – Kunden müssen sich also nur noch wenige Wochen gedulden, bis das Gadget flächendeckend zur Verfügung steht.

Gut zu wissen: Badring liegt keine Batterie bei. Ihr benötigt jedoch für den Betrieb ein AAA-Modell. Ikea empfiehlt die hauseigenen Ladda-Akkus (bei Ikea anschauen), ihr könnt aber natürlich auch andere Batterien für den Betrieb nutzen.

