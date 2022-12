Nun gesellt sich auch Microsoft zu den Firmen, die ihre Apps von der Apple Watch verbannen. Aktuell trifft es eine App, die für nicht wenige Angestellte auch in Deutschland sehr wichtig ist. Im Januar fliegt nämlich der Microsoft Authenticator von der smarten Apple-Uhr.

Auch wenn es dem Erfolg der Apple Watch nachweislich nicht direkt schadet, in den letzten Jahren verlor die Apple Watch immer wieder die Unterstützung zahlreicher App-Entwickler – beispielsweise Twitter, Slack, Instagram, Evernote, Trello oder auch Hulu. Zu denen gesellt sich im Januar dann auch die Apple-Watch-App von Microsoft Authenticator (Quelle: Microsoft).

Microsoft Authenticator: Verschwindet von der Apple Watch

Konkret wird’s im Januar 2023 von Microsoft ein Update der iPhone- und iPad-App geben, die die bisher verfügbare Begleit-App für die Apple Watch entfernen wird. Doch warum trifft der Software-Riese aus Redmond diese folgenschwere Entscheidung? Etwas diffus führt der Entwickler an, dass das Apple Watch-Betriebssystem „nicht mit den Authenticator-Sicherheitsfunktionen kompatibel ist“. Wahrscheinlich gab oder wird es dementsprechende Änderungen geben, die dann im Januar akut werden. Schon jetzt empfiehlt Microsoft daher den Kundinnen und Kunden die App auf der Apple Watch zu löschen, da sie im nächsten Monat eh nicht mehr funktionieren wird.

Apples aktuelle Serien von Smartwatches:

Ganz wichtig zu erwähnen: Betroffen ist tatsächlich nur die App für die Apple Watch. Microsoft Authenticator wird es also auch künftig für iOS und iPadOS geben und steht somit Nutzern eines iPhones und eines iPads zur Verfügung. Nur die Apple Watch geht also in Zukunft leer aus.

Wozu ist die App gut?

Doch warum ist Microsoft Authenticator eigentlich so wichtig? Die App erlaubt die Zweifaktor-Verifizierung des Microsoft-Kontos und unterstützter Apps. Auch generiert die Apps Codes zur einmaligen Verwendung. So ist es nicht notwendig, auf Textnachrichten oder auf Anrufe zu warten, um auf das eigene Konto zuzugreifen. Nicht wenige Firmen vertrauen auf dieses Sicherheitsfeature für die eigenen Systeme. Dazu zählt beispielsweise auch Ströer Media Brands, das digitale Medienhaus, zu dem auch GIGA gehört.