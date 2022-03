Rewe hat einen neuen Laden im Miniformat eröffnet, der sich ganz anders gibt als die bisherigen Filialen. Er ist 24 Stunden am Tag geöffnet und auch auf Kassierer wird verzichtet. Bei „Josefs Nahkauf Box“ handelt es sich um einen Test, der im ländlichen Bereich Schule machen könnte.

Rewe testet neues Store-Konzept in Bayern

In der kleinen bayerischen Gemeinde Pettstadt mit weniger als 2.000 Einwohnern hat Rewe einen neuen automatisierten Minimarkt eröffnet. Kunden können den Laden jederzeit betreten, denn Öffnungszeiten gibt es nicht. Auch Kassierer sind nicht zu finden, stattdessen zahlen Kunden in „Josefs Nahkauf Box“ bargeldlos mit ihrer EC- oder Kreditkarte an einer Self-Checkout-Kasse.

Im Vergleich mit einem normalen Rewe-Supermarkt fällt der neue Laden mit seinen gerade mal 39 m² deutlich kleiner aus. Neben Obst und Gemüse erwarten Kunden auch eine Auswahl an Molkerei- und Tiefkühlprodukten sowie Drogerieartikeln. Alkoholfreie Getränke stehen bereit und sogar ein Zigarettenautomat ist zu finden. Bei frischen Produkten setzt Rewe auf regionale und lokale Lieferanten, ansonsten kommen viele Eigenmarken zum Einsatz. Das Sortiment umfasst rund 700 Artikel.

Rewe zufolge gibt es alleine in Deutschland rund 8.000 unterversorgte Siedlungsgebiete. Damit Kunden nicht weite Strecken in die nächste Stadt zurücklegen müssen, werden Artikel des täglichen Bedarfs direkt vor Ort angeboten. Rewe spricht von einer „zukunftsgerichteten Nahversorgung“ (Quelle: Lebensmittel Zeitung). Inwieweit das Konzept später ausgebaut werden soll, wurde noch nicht kommuniziert.

Bei Amazon Go fehlen Kassen schon ganz:

Amazon Go: Ein Supermarkt ohne Kassen

Deutsche Supermärkte testen neue Konzepte

Nicht nur Rewe, sondern im Grunde allen größeren Lebensmittelhändler testen gerade neue Konzepte, bei denen zum Teil schon auf Kassen verzichtet wird. Netto hat in München als erster Discounter einen Markt eröffnet, bei dem das kassenlose Einkaufen bereits möglich ist. Nur die Netto-App wird benötigt. Auch Amazon betreibt in Europa derartige Filialen.