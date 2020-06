„Fortnite“-Spieler warten nun seit geraumer Zeit auf das Ende von Season 2 – dieses trifft in Kürze ein und wird durch kleine Ereignisse im Spiel angekündigt.

Am 17. Juni wird ein Kapitel in Fortnite zu- und ein neues aufgeschlagen, doch schon heute findet das große Live-Event „Das Gerät“ statt. Eingeläutet wird das Ganze durch das Erscheinen und sich Öffnen von Unterwasser-Luken, was die Leaks, über geflutete „Fortnite“-Maps, bekräftigen könnte.

Das große Live-Event steht in den Startlöchern

Heute um 20:00 Uhr soll das Live-Event „Das Gerät“ stattfinden, doch um was genau geht es da eigentlich?

Bei diesem Live-Event soll der Chef der Agentur „Midas“ eine große Rolle spielen, oder eher das Weltuntergangs-Gerät, das er gebaut haben soll. Außerdem wird mit einem großen Sturm gerechnet, der die vorausgesagte Überflutung veranlassen könnte.

Der Sturm tobt weiter. Wird Midas Gerät den Sturm brechen?



Das Gerät soll am 15. Juni um 20 Uhr aktiviert werden. Der Platz ist begrenzt! Erscheint 30 Minuten früher, um Euren Platz zu sichern und live dabei zu sein. pic.twitter.com/0OsYjAzRDY — Fortnite Deutschland (@FortniteDEU) June 14, 2020

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird empfohlen, mindestens eine halbe Stunde früher vor Ort zu sein. Freut ihr euch auf die nächste Season? Was würdet ihr von überfluteten Maps und einem „Spongebob“-Crossover halten? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.