Indiana-Jones-Spiel sieht unglaublich aus und Xbox-Spieler sind aus dem Häuschen

In der Xbox-Direct am 18. Januar wurde endlich Gameplay von Indiana Jones: Der große Kreis gezeigt – und was soll man sagen? Es sieht fantastisch aus und erinnert aus gutem Grund an die Wolfenstein-Reihe. Den neuen Trailer seht ihr bei uns.

Indiana Jones Facts

Indiana Jones: Der große Kreis – Der Hype hat begonnen

Es ist ein guter Tag für Indiana-Jones-Fans: Das kommende Action-Adventure von MachineGames (Wolfenstein-Reihe) und Bethesda (Skyrim) sieht im allerersten Trailer nicht nur fantastisch aus, sondern orientiert sich erfolgreich an dem Witz und der Abenteuerlust der Kultfilme. Indiana selbst erstrahlt im Trailer mit seinem unverkennbaren Augenzwinkern, bevor er in der First-Person-Perspektive Bösewichte überrumpelt und dann mit seiner Peitsche über Abhänge schwingt.

Anzeige

Man kann von den Filmen halten, was man will, aber Indiana Jones: Der große Kreis scheint ihnen zumindest treu bleiben zu wollen, was jede Menge gute Unterhaltung verspricht. Und mit MachineGames als Schirmherren können Fans durchaus darauf hoffen, dass die Story gut und die Action noch besser wird.

Genug geredet. Schaut in den ersten Trailer zu Indiana Jones: Der große Kreis.

Anzeige

Indiana Jones und der Große Kreis – Offizieller Gameplay-Trailer

Indiana Jones and the Great Circle MachineGames

Darum geht es in Indiana Jones: Der große Kreis

Abgesehen von dem doch recht einfachen Titel („Der große Kreis!“), erinnert die Beschreibung des Spiels an seine Film-Vorfahren, nur eben irgendwie anders. Die Welt wird im Jahr 1937 von düsteren Mächten heimgesucht, allen voran Nazis wie dem Bösewicht Emmerich. Indiana kommt einer uralten Macht auf die Spur, die mit dem großen Kreis zusammenhängt – doch die Nazis sind ihm auf den Fersen.

Anzeige

Wie im Trailer angedeutet, scheint sich der große Kreis um die Erde herum zu ziehen, weswegen Spieler sich auf Schauplätze in den verschiedensten Kulturen freuen dürften. Chronologisch ist das Spiel zwischen den Filmteilen Jäger des Verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug angesiedelt. Womöglich lohnt sich vor Release ein nostalgischer Filmabend.

Apropos Release: Leider gibt es weiterhin keinen festen Termin für Indiana Jones: Der große Kreis. Das Spiel soll allerdings irgendwann 2024 erscheinen, und zwar für Xbox Series und PC.