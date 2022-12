Die Inflation macht auch vor Möbelriese Ikea nicht halt. Zwar hat die schwedische Kette auch manch ein Produkt bereits in weiser Voraussicht besonders günstig gemacht, doch allgemein ist die Tendenz klar: Vieles wird teurer, zumindest bisher. Jetzt nimmt Ikea nämlich für ein beliebtes Produkt die Preiserhöhungen zurück.

Symfonisk-Lautsprecher günstiger: Ikea streicht Inflationsaufschlag

Ikea bessert bei einem Produkt aus seiner beliebten Symfonisk-Reihe die Preise nach: Der Regallautsprecher ist ab sofort wieder für 99,99 Euro zu haben (bei Ikea ansehen). Den Großteil des vergangenen Jahres hatte der praktische Lautsprecher stolze 129,99 Euro gekostet.

Ikea nimmt damit die Preiserhöhung vom Frühjahr vollständig wieder zurück. Kunden, denen der Klassiker aus der Reihe seitdem zu teuer war, dürften damit wieder guten Gewissens mal bei Ikea reinschauen können. Die Gründe für das Minus sind nicht bekannt.

Allerdings hatte Ikea zuvor angekündigt, in Zukunft bis zu vier Preisrunden pro Jahr durchzuführen, bei denen Preise überarbeitet würden. So wollte man mehr Flexibilität haben und auf mögliche Preissteigerungen in der Produktion schneller reagieren können. Dass damit bis zu vier Mal im Jahr die Preise steigen ist zwar möglich, aber das Preispendel kann theoretisch auch in die andere Richtung ausschlagen.

Symfonisk noch eine Ausnahme – doch Ikea könnte weiter Preise senken

Jetzt zeigt sich, dass Ikea dies offenbar ernst nimmt. Die Befürchtungen vieler Verbraucher, dass Unternehmen die Inflation nutzen, um die Preise anzuheben und diese dann nie wieder auf ihr voriges Niveau zurückkehren, bestätigt zumindest der Möbelriese nicht – ein gutes Zeichen.

Allerdings ist es erst einmal nur ein kleines. Zwar hat Ikea mit der Entscheidung gleich fast ein Jahr Inflation beim Symfonisk-Regallautsprecher zurückgedreht. Aber auf der anderen Seite handelt es sich dabei eben auch erst um ein einzelnes Produkt. Preisanpassungen nach unten sind uns bei anderen Lautsprechern der Symfonisk-Reihe bisher nicht aufgefallen. Die Bilderrahmen-Version etwa bietet Ikea weiter für 199 Euro an, nachdem sie für 179 Euro gestartet war.