Der beliebte Fotosharing-Dienst Instagram hat heute Vormittag eine Störung. Nutzer können weltweit keine Bilder mehr hochladen oder ihren Feed aktualisieren. Anders als bei früheren Ausfällen sind WhatsApp und Facebook derzeit noch nicht betroffen.

Foto-Freunde müssen stark sein: Am Mittwochvormittag gibt es beim zu Facebook gehörenden Foto-Dienst Instagram eine Störung. Die App kann zwar geöffnet werden, allerdings ist es vielen Nutzern nicht möglich, Bilder zu öffnen oder zu verschicken. B einigen Foto-Freunden ist auch der Login gar nicht mehr möglich. Beim Bilderversand erscheint lediglich die Fehlermeldung „Foto kann nicht gepostet werden“. Manche Nutzer werden mit Meldung en wie „Sorry, something went wrong“, „Aktivität konnte nicht geladen werden“ oder „Feed konnte nicht geladen werden“ begrüßt. Andere Nutzer erhalten die Fehlermeldung „feedback_required“ und können nichts weiter auswählen. Auch Storys lassen sich nicht wie gewünscht öffnen.

Störung bei Instagram: Kein Bilder-Versand möglich

Auf der Homepage allestörungen.de gehen die Meldungen bereits in die Tausende. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Ein Hacker- oder DDoS-Angriff sind eher unwahrscheinlich. Derzeit bleibt euch also nicht viel anderes übrig, als das Smartphone aus der Hand zu legen und euch anderweitig zu beschäftigen.

„Foto kann nicht gepostet werden.“: So sieht es aktuell bei vielen Instagram-Nutzern weltweit aus.

Wir halten euch auf dem Laufenden, was die aktuellen Störungen bei Instagram angeht. Eine beliebte Anlaufstelle für den Zeitvertreib ist zum Beispiel in solchen Fällen Twitter, das auch bei der aktuellen Störung der Social-Media-Services einwandfrei funktioniert:

Instagram ist nicht nur bei euch „down“. Nutzer aus aller Welt melden derzeit Probleme bei der beliebten Community. Bei allgemeinen Problemen mit Instagram zeigen wir euch an anderer Stelle, wie ihr den Support von Instagram erreichen könnt. Bis Instagram wieder läuft, könnt ihr euch die Zeit auch hiermit vertreiben:

