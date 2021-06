Viele Verbraucher kennen das Problem mit langsamer Internetverbindung. Ob im Up- oder Download, oft mangelt es an einer oder der anderen Seite. Umso bemerkenswerter, dass die Deutschen recht zufrieden sind mit ihrem Internet. Dabei gäbe es ausreichend Anlass zur Unzufriedenheit.

Zufrieden sein ist etwas Schönes, mit sich und den äußeren Umständen im Reinen zu sein, entspannt. Folgt man Stereotypen sind deutsche Bürgerinnen und Bürger dafür aber eher nicht bekannt. Über das Wetter etwa lässt sich auch in diesem Sommer trefflich nörgeln.

Deutsche sind im Europa-Vergleich unzufrieden mit der Internet-Geschwindigkeit

Die Unzufriedenheit zeigt sich auch im Bezug auf das Internet in Deutschland, zumindest verglichen mit anderen europäischen Ländern: Wie aus der Eurobarometer-Umfrage zur elektronischen Kommunikation hervorgeht, sind deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher unzufriedener mit Qualität und Geschwindigkeit ihrer Festnetz-Internetverbindung als der europäische Durchschnitt, sowohl im Upload als auch im Download.

Trotzdem kann man allgemeinen wohl eher nicht von Unzufriedenheit in Deutschland sprechen: Immerhin 77 Prozent der Befragten gaben an, zufrieden mit der Download-Geschwindigkeit zu sein, beim Upload sind es 76 Prozent. Der europäische Schnitt liegt hingegen bei 81 Prozent für Down- und 82 Prozent für Upload. Somit sind wir Deutschen mehrheitlich zufrieden, aber nicht so sehr wie Verbraucher anderer europäischer Länder.

Könnt ihr euch nicht auf einen schnellen Internetanschluss verlassen? Im Video erfahrt ihr, wie ihr zumindest euer WLAN-Netzwerk verbessern könnt:

Weniger als 5 Prozent Glasfaser: Deutschland ist abgeschlagen

Dass diese Diskrepanz kaum überrascht, zeigt beispielsweise ein Blick auf den Vergleich der OECD-Staaten beim Glasfaserausbau. Wie aus einer aktuellen Statista-Auswertung hervorgeht, belegt Deutschland mit einem Glasfaseranteil von unter 5 Prozent (Stand Juni 2020) nur Platz 34 – ein Armutszeugnis wie es im Buche steht. Mit Südkorea und Japan auf den Plätzen 1 und 2 führen asiatische Länder den Vergleich an, auf Platz 3 folgt mit Litauen das erste europäische Land. Dort steht bei 75 Prozent aller stationären Breitbandanschlüsse bereits Glasfaser zur Verfügung. Das Baltikum ist gut vertreten, ebenso die skandinavischen Länder und viele osteuropäische Staaten.

Sieht man sich die Ausbauraten anderer europäischer Länder im Vergleich an – vielerorts laufen bereits über die Hälfte der Internetanschlüsse über Glasfaser –, ist es eher erstaunlich, wie unbekümmert und zufrieden viele Deutsche noch immer mit langsamer Leitung online unterwegs sind.