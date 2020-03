Bildquelle: GIGA

Die Welle an Neuvorstellungen der vergangenen Stunden aus Cupertino beinhaltet auch Details zu den geplanten Release-Terminen. Wann die kommenden Software-Updates für iPhone und iPad erscheinen, erfahrt ihr hier.

iPadOS 13.4: Apple nennt Erscheinungstermin

In den vergangenen Stunden hat Apple nicht nur ein neues MacBook Air, iPad Pro samt neuem Keyboard und einen überarbeiteten Mac mini vorgestellt. Neben der neuen Hardware nannte Apple auch den Termin für die Vorstellung der finalen Version von iPadOS 13.4, welcher gleichzeitig auch für iOS 13.4 gelten soll – so 9to5Mac. Beide Updates sollen demnach am 24. März 2020 erscheinen. Beta-Tester können die sogenannten Gold Master, die vermutlich finale Versionen, bereits seit einigen Stunden laden und installieren.

Ob Apple gleichzeitig auch die ebenfalls in den Startlöchern stehenden Updates in Form von macOS 10.15.4 Catalina, watchOS 6.2 und tvOS 13.4 am selben Tag vorstellen wird, ist bislang unbekannt. Apples Beta-Phase für die jüngsten Software-Versionen läuft bereits seit Anfang Februar 2020.

iPadOS 13.4: Das sind die wichtigsten Neuheiten

Für die Besitzer eines aktuellen iPad Pro bringt das kommende Update eine deutlich tiefergreifende Unterstützung von Mäusen und Trackpads. Insbesondere in Kombination mit dem neuen Magic Keyboard fürs iPad Pro, welches unter anderem ein Trackpad und hintergrundbeleuchtete Tasten bietet, wird dieses Update deutliche Verbesserungen bringen.

Die bisherigen Neuerungen von iOS 13.4 (Betas) in der Übersicht:

Eine Neuerung, die sowohl für iPadOS als auch iOS 13.4 gilt, betrifft die Dateien-App. Apple bringt hier die bereits vor vielen Monaten versprochene Freigabe für iCloud-Ordner. Damit können nun mehrere iCloud-Nutzer untereinander ihre Ordner und Dateien teilen. Des Weiteren hat Apple neun neue Memoji-Sticker eingebaut. Für die Nutzer von Apples Mail-App gibt es erneut Änderungen an der Toolbar, welche nun eine einfachere Verwaltung von Nachrichten versprechen.

