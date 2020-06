Apple lüftet den Schleier und erlaubt einen ersten Blick auf iOS 14. Das große Systemupdate fürs iPhone beschert uns viele gewünschte und auch neue Features. Einige davon finden ihre Inspiration sichtlich in der Android-Welt, wurden für die Apple-Nutzer aber nochmals optimiert.

Es ist Juni und Apple erlaubt uns traditionsgemäß einen Blick in die Zukunft von iOS – dem mobilen Betriebssystem fürs iPhone. Mit iOS 14 gibt's wieder jede Menge neuer Features, einige wurden von der Gerüchteküche schon vorhergesagt, andere kommen überraschend. Android-Nutzer werden einige Features vertraut vorkommen, allerdings auf die für Apple typische Art adaptiert.

Apple zeigt iOS 14: Die neuen Funktionen und Features des kommenden iPhone-Systems

Starten wir mit einem Überblick über die wichtigsten Änderungen in iOS 14:

App Library: Apples bessere Version des „App Drawers“ von Android, so oder so ähnlich könnte man das neue Feature umschreiben. Apps werden thematisch auf einer speziellen Seite organisiert, ein Suchfeld sorgt für noch bessere Übersicht über alle installierten Apps. Auf Wunsch können übrigens ganze Home-Seiten ausgeblendet werden – clever und sauber.

Widgets: Diese führen in iOS bisher eher ein Schattendasein, nicht mehr in iOS 14, denn nun wandern sie mit wesentlich mehr Informationsgehalt und Interaktionsmöglichkeiten auf den Homescreen. All dies in unterschiedlichen Größen, am bekannten App-Icon-Raster ausgerichtet. Zudem werden sie „smart“ ausgespielt. Meint: Verschiedene Widgets können beispielsweise je nach Uhrzeit angezeigt werden – so belegen sie nicht unnötig Platz und sorgen für eine gerichtete Informationsvermittlung.

Bild-in-Bild: Na endlich, Videos und FaceTime-Gespräche schweben über den App-Inhalten und können so gleichzeitig betrachtet werden, vorbei die Zeiten, in denen uns eine Vollbilddarstellung aufgedrückt wurde. Beim Mac und iPad gibt's das schon ... und ja, natürlich auch bei Android – Mea culpa.

Karten: Apples Alternative zu Google Maps wird stetig verbessert. Mit iOS 14 halten Reiseführer zu Plätzen und Städte Einzug. Auch hörte man auf die Wünsche der Nutzer, so gibt's endlich die Möglichkeit der Fahrradnavigation – zunächst aber nur für einige Städte. Ergo. Noch genügend Raum und Markt für Spezialisten wie Komoot. Sehr speziell und nützlich ist sicherlich auch die Navigation für E-Autos. Berechnet wird hier die Strecke in Bezug auf Verbrauch und Lademöglichkeiten.

App Store: Apple führt App Clips ein – was ist das? Eine Art Mini-Apps, die man sich nicht jedes Mal immer aus dem Store herunterladen muss. Zugriff erhält man über Webseiten, NFC-Tags, QR Codes und den neuen App Clip Codes – einfach mit dem iPhone scannen, schon startet die Mini-App. Und die ist wirklich winzig, nämlich weniger als 10 MB. Nützlich ist dies im Alltag, immer dann, wenn man sich nicht jedes Mal erst umständlich eine vollwertige App runterladen möchte.

Zeitplan für iOS 14

All dies sind nur die wichtigsten der neuen Funktionen von iOS, viele weitere wird man in den nächsten Wochen und Monaten noch in den Beta-Versionen finden. Zuerst werden Entwickler Zugriff darauf erhalten, später in einem Monat werden auch Beta-Tester iOS 14 ausprobieren dürfen. Mit einem Release wird derweil wieder im Herbst gerechnet, kurz vor dem Marktstart neuer iPhones.

Noch ein Wort zur Gerüchteküche: Eine Vorhersage bestätigte sich nicht – iOS heißt noch immer iOS, nicht iPhone OS. Hier irrte Jon Prosser, der derzeit angesagte Informant in der Apple-Welt.