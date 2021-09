Apple lässt nichts anbrennen und kündigt kurz nach der Veröffentlichung von iOS 15 schon das erste Service-Update auf iOS 15.1 an. Doch was ist neu im iPhone-Update?

Kurz nach dem Release von iOS 15 verteilt Apple schon jetzt die erste Beta-Version von iOS 15.1 an zahlende Entwickler. Damit befindet sich das erste größere Service-Update fürs neue Betriebssystem bereits in Arbeit. Erwartungsgemäß wurde nicht nur an iPhones, sondern auch an iPads gedacht – iPadOS 15.1 wurde gleichfalls angekündigt (Quelle: Apple).

iOS 15.1: Neue Funktionen für iPhone und iPad

Was ist neu im iPhone- und iPad-Update? Abseits der zu erwartenden Fehlerbehebungen wurden vor allem Features gefunden, die Apple für iOS 15 uns versprach, bisher aber noch zurückgehalten worden. Im Detail:

Integration von SharePlay: Damit können Nutzerinnen und Nutzer über FaceTime gemeinsam Musik mit Apple Music hören. Selbiges funktioniert auch mit TV-Sendungen und Filmen von Apple TV+ und anderen Streaming-Diensten. Besonders clever: Der eigene Bildschirm kann geteilt werden – nützlich bei Hilfestellungen und mehr.

Damit können Nutzerinnen und Nutzer über FaceTime gemeinsam Musik mit Apple Music hören. Selbiges funktioniert auch mit TV-Sendungen und Filmen von Apple TV+ und anderen Streaming-Diensten. Besonders clever: Der eigene Bildschirm kann geteilt werden – nützlich bei Hilfestellungen und mehr. Impfnachweis direkt in Apples Wallet: Für uns hierzulande weniger interessant, denn unterstützt werden nur sogenannte „SMART Health Cards“ in den USA. Deutsche Nutzerinnen und Nutzer können sich aber mit einem Trick behelfen.

Für uns hierzulande weniger interessant, denn unterstützt werden nur sogenannte „SMART Health Cards“ in den USA. Deutsche Nutzerinnen und Nutzer können sich aber mit einem Trick behelfen. Anruf ankündigen: Findet sich als neues Icon in den Einstellungen.

Findet sich als neues Icon in den Einstellungen. Lossless Audio und Dolby Atmos mit Spatial Audio: Die HomePod 15.1 Beta fügt dem HomePod und HomePod mini eine entsprechende Unterstützung hinzu.

SharePlay wurde ursprünglich schon für iOS 15 angekündigt, wie im Video zu sehen, kommt jetzt aber mit iOS 15.1:

Möglicher Release-Zeitpunkt von iOS 15.1

Noch ist nicht absehbar wann das Update von iOS 15.1 fertiggestellt wird. Doch ein Blick zurück, liefert Anhaltspunkte:

iOS 14: 16. September 2020, iOS 14.1: 20. Oktober 2020

iOS 13: 19. September 2019, iOS 13.1: 24. September 2019

iOS 12: 17. September 2018, iOS 12.1: 30. Oktober 2018

iOS 11: 19. September 2017, iOS 11.1: 31. Oktober 2017

iOS 10: 13. September 2016, iOS 10.1: 24. Oktober 2016

Mit der Ausnahme von iOS 13.1, erfolgte die Veröffentlichung des ersten, größeren Updates eigentlich immer Mitte, Ende Oktober. Wir können uns also wahrscheinlich auf circa einen Monat bis zum Release von iOS 15.1 einstellen.