Das letzte große Update für iPhone und iPad in diesem Jahr steht kurz vor der Veröffentlichung, denn Apple verteilt an seine Entwickler mittlerweile schon den sogenannten „Release Candidate“ von iOS 16.2 beziehungsweise iPadOS 16.2. Wir verraten euch jetzt, wann mit der Veröffentlichung zu rechnen ist und welche Überraschungen Apple noch kurzfristig im Update versteckt hat.

Zahlende Entwickler haben jetzt Zugriff auf den „Release Candidate“ von iOS 16.2 und iPadOS 16.2. Bedeutet: Der Release des großen Service-Updates für iPhone und iPad steht unmittelbar bevor, denn die früher auch als „Golden Master“ bekannte Version ist eigentlich schon fertig und wird so dann auch veröffentlicht. Wann?

iOS 16.2 fürs iPhone: Release schon in den nächsten Tagen

Höchstwahrscheinlich schon im Laufe der kommenden Woche. Wenn wir mal tippen sollten: Frühestens wohl bereits am Montag, dem 12. Dezember 2022, oder aber am Mittwoch, den 14. Dezember 2022. Vorausgesetzt Apple findet nicht doch noch einen Fehler den es zu beheben gibt. Hierzulande sollte das Update dann in den frühen Abendstunden nach 18 oder 19 Uhr zur Verfügung stehen.

Der „Release Candidate“ von iOS 16.2 beinhaltet zudem noch einige Überraschungen zu den schon bekannten Features wie beispielsweise der erwarteten Freeform-App:

Apple Music Sing: Das kürzlich angekündigte Karaoke-Feature für Apple Music ist in iOS 16.2 integriert. Allerdings werden nicht alle iPhone und iPad mit iOS 16 die Funktion verwenden können. Kompatiblen sind demzufolge alle neuen iPhones ab dem iPhone 11 aufwärts (nebst iPhone SE der dritten Generation), iPad Pro (12,9 Zoll ab 5. Generation, 11 Zoll ab 3. Generation), iPad Air (ab 4. Generation), iPad (ab 9. Generation), iPad mini (ab 6. Generation). Die Beschränkung aufs Apple TV 4K (2022) war schon bekannt.

ein. Beispielsweise die Erweiterung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf iCloud-Backups oder auch zusätzliche Authentifizierungs-Funktionen (Quelle: Apple). Doch all dies kommt zu uns außerhalb der USA erst 2023, nicht schon in diesem Jahr. Einzug hält ebenso das neue und umstrittene 10-Minuten-Limit für freie AirDrop-Verbindungen. Ein „Feature“, welches bereits in China auf Drängen der dortigen Regierung zur Verfügung steht.

Nicht von Apple konkret bestätigt, aber dennoch die Runde macht die Einführung der Notruf-SOS-Funktion über Satellit in Europa. So liege Berichte vor, die Funktion würde mit iOS 16.2 für Großbritannien Premiere feiern (Quelle: MacRumors). Eine Einführung in Deutschland wäre dann auch nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen.

Apples aktuelle Systemversionen:

Weitere Updates für Mac, Apple Watch und Apple TV

Doch nicht nur iOS 16.2 und iPadOS 16.2 stehen kurz vor der Veröffentlichung. Ebenso mit einem „Release Candidate“ bedacht wurden: macOS 13.1 Ventura, watchOS 9.2 und tvOS 16.2. Ergo: Auch für alle anderen Apple-Geräte stehen somit die nächsten Updates schon in den Startlöchern.