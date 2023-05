Stück für Stück hat Apple aus dem iPad einen echten Profi-Computer gemacht, der den Vergleich mit MacBooks nicht mehr zu scheuen braucht. Ein wichtiges Puzzleteil dazu lieferte im vergangenen Jahr der Stage Manager. Die Funktion soll in iPadOS 17 ordentlich aufgebohrt werden.

In rund einem Monat beginnt die WWDC, Apples große Entwicklerkonferenz. Dort wird der US-Konzern eine Reihe von Betriebssystem-Updates für seine Geräte präsentieren. Etwas mehr Aufmerksamkeit als in den Vorjahren wird wohl iPadOS erhalten. Neben anpassbaren Sperrbildschirmen scheint Apple beim Stage Manager einige Funktionslücken füllen zu wollen.

iPadOS 17: Stage Manager erhält Neuerungen für Arbeit an externen Displays

Im Gespräch sind eine Webcam-Unterstützung für externe Monitore und Einstellungen der Audio-Ausgabequelle. Das behauptet ein Insider auf Twitter, der in der Vergangenheit bereits öfters richtig lag. Darüber hinaus soll bei aktiviertem Stage Manager auch das Streamen mit mehreren Audio/Videoquellen möglich sein (via iMore).

Ist ein externes Display angeschlossen, soll sich außerdem das Dock in der Größe anpassen lassen. Und: Wenn das iPad-Display in den Ruhezustand geht, soll das externe Display weiter eingeschaltet bleiben. Vor allem diese beiden Features dürften die Arbeit an externen Displays in Zukunft komfortabler machen.

Zeitenwende für iPad- und iPhone-Nutzer

Anpassbare Sperrbildschirme und ein aufgebohrter Stage Manager sind aber nicht die einzigen Neuerungen, die Apple für iPadOS 17 angeblich im Köcher hat. Auch die Health-App soll den Sprung vom iPhone aufs iPad schaffen und dort unter anderem mehr Anzeigefläche für die Darstellung von Gesundheitsdaten bekommen.

Europäischen iPhone- und iPad-Nutzern steht sogar ein echte Zeitenwende ins Haus. Auf Druck der EU soll Apple seine Mobilgeräte öffnen und das Sideloading – also die Installation von Apps außerhalb des App Stores – ermöglichen.