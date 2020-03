iPad Pro 2020 erstaunt: Ist das Apple-Tablet eine Mogelpackung?

Lange mussten wir auf ein Update der iPad Pro von 2018 warten, jetzt gibt’s die neuen Modelle. In einem Punkt könnten sich die neuen Apple-Tablets jedoch als eine Art Mogelpackung herausstellen, wie erste Tests nahelegen.

Apple verwendet im Gegensatz zu den Modellen von 2018 im neuen iPad Pro 2020 einen etwas anderen Prozessor: Statt des Apple A12X Bionic werkelt ein nun bisher unbekannter A12Z Bionic im neuen Apple-Tablet. Doch wie neu beziehungsweise wie schnell ist der eigentlich?

iPad Pro 2020 im Benchmark: So schnell ist das Apple-Tablet

Erste Benchmark-Tests von Reddit-Nutzern lassen eine Befürchtung aufkommen, wie die Kollegen von MacRumors berichten. Am Ende sind die neuen iPad Pros wohl nicht wirklich schneller als ihre direkten Vorgänger, der „neue“ Prozessor entpuppt sich ketzerisch ausgedrückt als kleine Mogelpackung. Machen wir es doch mal konkret. Zunächst die Ergebnisse für Geekbench 5 – jeweils für ein 11-Zoll-Modell (erste Zahl neues Modell, zweiter Wert die Version von 2018):

Single-Core: 1114 vs.1111

Multi-Core: 4654 vs. 4604

Metal-Score: 9894 vs. 9146

Die reinen CPU-Werte sind nur sehr geringfügig, also irrelevant schneller – ein Unterschied in der Praxis dürfte nicht wirklich feststellbar sein. Dies verwundert am Ende nicht, handelt es sich doch beim Apple A12X und beim Apple A12Z um einen 8-Kern-Chip mit derselben Taktfrequenz von 2,48 GHz, wenngleich sich Kunden von einem neuen Modell sicherlich mehr versprechen. Bei der Grafikleistung (Metal-Score) dagegen ist ein leichter Zugewinn erkennbar. Dies dürfte daran liegen, weil der neue A12Z mit 8 GPU-Kernen einen mehr aufweist als der Apple A12X.

Apple fasst die Neuerungen des iPad Pro 2020 kurz zusammen:

Ähnliche Ergebnisse liefert zunächst der Antutu-Test, doch besonders beim Speichertest wird’s bizarr:

CPU: 187648 vs. 184553

GPU: 348519 vs. 357335

Speicher: 71476 vs. 90598

Demzufolge schneidet das neue Modell im Speichertest ein ganzes Stück schlechter ab als der Vorgänger. Ob dem wirklich so ist? Immerhin sollen die aktuellen Modelle ja nun auch durchweg 6 GB RAM besitzen, wie 9to5Mac berichtete. Allein deswegen scheinen die Ergebnisse zweifelhaft. Wahrscheinlich liegt die Erklärung in einer nicht optimierten Version von Antutu im Bezug auf die neuen iPads. Ergo: Diese Ergebnisse können wir erst mal ignorieren.

iPad Pro: Alte Modelle nicht wirklich langsamer

Dennoch: So wie es ausschaut, sind die Unterschiede zwischen Apple A12X und A12Z marginal. Wirklich „neu“ ist der Chip am Ende nicht und Besitzer der nun älteren Tablets erhalten einen weiteren Grund gegen den Neukauf. Somit gehört das iPad Pro 2018 noch lange nicht zum alten Eisen.