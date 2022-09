Eine absolute Chance für Schnäppchenjäger, so günstig war das iPhone 11 mit 128 GB Speicher im Grunde noch nie. Wer sich das Apple-Handy noch sichern möchte, sollte lieber nicht zu lange überlegen.

Ursprünglicher Artikel:

iPhone 11: Apple-Handy schon vergünstigt zu haben

Einen so deutlichen Preisverfall hätten wir erst in einigen Wochen und Monaten erwartet, doch schon jetzt gibt’s das iPhone 11 deutlich unterhalb des offiziellen Apple-Preises. Der Hersteller möchte fürs Handy in der 64-GB-Variante 799 Euro haben. Der eBay-Händler „get-your-mac“ unterbietet den Preis gegenwärtig schon mit 769 Euro. Doch es wird noch billiger. Wer den Gutscheincode „PSPARMEHR19“ im Warenkorb bei eBay eingibt, der spart nochmals 50 Euro. Somit der fällt der Preis des iPhone 11 auf nur noch 719 Euro – 80 Euro unterhalb des Apple-Preises. Gegenwärtig noch verfügbar sind:

iPhone 64 GB in Grün bei eBay

iPhone 64 GB in Rot bei eBay

iPhone 64 GB in Gelb bei eBay

Es lohnt sich aber, den Shop des eBay-Händlers im Blick zu haben, denn der Gutscheinschein funktioniert bei eBay noch bis zum 26. September um 11.59 Uhr, eingelöst werden kann er 1x pro Person.

Da das iPhone 11 erst wenige Tage auf dem Markt ist, ist der aktuelle Preisverlauf bei Idealo natürlich noch wenig aussagekräftig. Interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings die Preisprognose des Preisvergleichanbieters:

iPhone 11: Lohnt sich der Kauf?

Aktuelle Tests bescheinigen dem Apple iPhone 11 vor allem eine sehr gute Akkulaufzeit und eine beeindruckende Dual-Kamera mit einem überzeugenden Nachtmodus. Kurzum, ein gelungenes Update zum Vorgänger iPhone XR. Deren Besitzer müssen dann aber doch nicht zugreifen und umsteigen. Wer jedoch noch ein älteres iPhones sein Eigen nennt oder noch kein iPhone besitzt, für den dürfte das neue iPhone 11 das perfekte Apple-Handy sein. Zudem, so früh gab es das neueste Apple-Handy noch nie so günstig. Ergo: Der Kauf lohnt sich, man darf bedenkenlos zugreifen.