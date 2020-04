Alle Welt schaut gerade auf’s iPhone SE, aber auch Apples Bestseller unter den iPhones gibt’s aktuell in einem lohnenden Vertragsangebot. Für nur 34,99 Euro monatlich und einmalig 88,99 Euro erhält man zum iPhone 11 in Wunschfarbe auch noch eine Allnet-Flat mit 40 GB Datenvolumen.

Das Angebot: iPhone 11 mit 40 GB LTE und Allnet-Flat für 34,99 Euro im Monat

Saturn bietet in seiner Tarifwelt jetzt ein günstiges Vertragsangebot fürs iPhone 11 mit besonders viel Leistung – zumindest, wenn man in einem Gebiet mit gut ausgebautem o2-Netz wohnt. Was bekommt man?

Der Vertrag: Allnet-Flat und 40 GB Daten

Händler: Saturn Tarifwelt

Anbieter: o2

Tarif: o2 Free M Boost (Tarifdetails als PDF)

Netz: o2

Vertrags-Mindestlaufzeit: 24 Monate

Telefonie: Flat in alle dt. Netze

in alle dt. Netze SMS: Flat in alle dt. Netze

Datenvolumen: 40 GB LTE pro Monat

pro Monat LTE-Download: max. 225 MBit/s

LTE-Upload: max. 50 MBit/s

Nach verbrauchtem Datenvolumen: max 32 KBit/s

EU-Roaming: inklusive

Datenautomatik: keine

Grundgebühr pro Monat: 34,99 Euro

Zuzahlung für Smartphone: einmalig 49,99 Euro

Anschlussgebühr: einmalig 39,99 Euro

Versandkosten: 0 Euro

Der Vertrag läuft nach dem Abschluss bei Saturn direkt über o2. Das bringt Vorteile: Rabatt, wenn ihr auch euer DSL bei o2 habt oder bestellt, wie kostenlose MP3s und Leihfilme zum Streamen und zusätzliche SIM-Karten und eSIMs über o2 Connect ohne Aufpreis (für Zweithandys, mobile Router, Tablets und so weiter).

Das Handy: iPhone 11

Muss man zu dem Gerät viele Worte verlieren? Okay, das Basismodell der 11er-Serie, hier mit 64 GB Speicher. Astronomische Leistung, hervorragende Kamera, guter Akku, Updates für viele Jahre, diverse Farben verfügbar. Wenn’s kein iPhone ist, ist es kein iPhone, it just works, Datenschutz direkt eingebaut, wenn man aktuell vielleicht mal von der Mail-App absieht (scnr) usw. – ihr kennt die Fan-Phrasen. So erreichte das iPhone 11 im GIGA-Test robuste 88 %. Hier ein Werbevideo:

Das Angebot unterm Strich: Lohnt sich’s?

Ja klar, sonst würden wir es ja nicht empfehlen. Wir stellen mal eine Modellrechnung an und rechnen die Kosten über die Mindestvertragslaufzeit zusammen. 24 × 34,99 Euro monatliche Kosten + einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr + einmalig 49 Euro Zuzahlung fürs Handy ergibt 928,75 Euro über 2 Jahre oder, runtergerechnet, durchschnittlich 38,70 Euro im Monat.

Der aktuelle Online-Bestpreis fürs iPhone 11 bei seriösen Händlern liegt laut idealo bei 715 Euro. Zieht man die von den Gesamtkosten ab, kommt man auf rechnerisch 8,91 Euro monatlich für den Vertrag. Ein Vertrag, der eine Allnet-Flat und 40 GB LTE-Daten in bestmöglicher o2-Geschwindigkeit enthält – das ist schon ziemlich, wie die Jugend sagt, „geil“.

Der Vertrag eignet sich nicht für jeden – wer ein günstigeres iPhone sucht und mit weniger Daten leben kann, sollte sich zum Beispiel diesen Vertrag ansehen. Wer aber auf ein aktuelles High-End-iPhone aufrüsten möchte, viel Daten braucht und mit dem o2-Netz etwas anfangen kann, für den ist das Angebot optimal.