Ist die Katze aus dem Sack oder wagt hier ein Händler nur einen Blick in die Kristallkugel? Fest steht, ein Shop listet bereits das iPhone 13 mit allen mutmaßlichen Farben und Speicheroptionen. Was könnte uns da von Apple nun also erwarten?

iPhone 13 Facts

Ein ukrainischer Händler kann es wohl nicht abwarten und verrät schon jetzt alle Farben und auch Speicheroptionen für die neuen Modelle des iPhone 13 (mini) und iPhone 13 Pro (Max). Doch kann dies stimmen? Immerhin muten vor allem die vermeintlichen Speichergrößen mehr als kurios an (Quelle: KTC).

iPhone 13: Apples neue Farben

Zunächst aber zu den Farben. Die Farbpalette des iPhone 13 mini und des Standardmodells wird nahezu komplett vom aktuellen Modell übernommen, mit einer Ausnahme. Konkret sollen Schwarz, Blau, Violett, Weiß, Rot und Pink zur Auswahl stehen. Letztere Farboption wäre neu und würde das Grün vom iPhone 12 (mini) ersetzen. Deutlicher fallen die Farbunterschiede beim iPhone 13 Pro (Max) aus. Gold und Silber bleiben uns erhalten, dafür ersetzt dann ein mattes Schwarz das aktuelle Graphite und Bronze das bisherige Pazifikblau.

Das erst im Frühjahr eingeführte „Violett“ bleibt uns wohl auch mit dem iPhone 13 erhalten – zu sehen im Video:

Streicht Apple die große Speicheroption?

All dies klingt für unsere Ohren noch recht wahrscheinlich, denn vorherige Gerüchte erwähnten alle diese Änderungen bereits und Apple wird wohl definitiv etwas an den Farben ändern. Mehr Skepsis ist jedoch bezüglich der vermeintlichen Speicheroptionen angebracht. Der Händler listet folgende Modelle:

iPhone 13 mini: 64 GB und 128GB

64 GB und 128GB iPhone 13: 64 GB und 128 GB

64 GB und 128 GB iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB

128 GB, 256 GB, 512 GB iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Demzufolge gäbe das iPhone 13 mini und das Standardmodell nur noch in zwei Speichergrößen, die Option auf 256 GB entfällt. Zudem findet die in der Gerüchteküche erwähnte 1-TB-Option keine Erwähnung. Letzteres könnten wir uns ja noch erklären, doch der Wegfall der großen Speicheroption beim Mini- und Standard-Modell erscheint uns doch sehr kurios und sollte entsprechend mit Skepsis betrachtet werden.

Ob der erwähnte Händler die Wahrheit spricht werden wir spätestens am Dienstag zum Apple Event erfahren – Punkt 19 Uhr startet der Livestream und auch GIGA wird über die Neuheiten des Abends berichten.