Jedes Jahr stellen sich Millionen von potentiellen Kundinnen und Kunden die eine Frage: Wann ist der beste Zeitpunkt, um das neue iPhone zu kaufen? Einen Anhaltspunkt für den zu erwartenden Preisverfall des iPhone 13 liefern jetzt aktuelle Zahlen ausgemachter Preisexperten.

iPhone 13 Facts

So viel scheint sicher: Auf dem Event am 14. September wird uns Apple das iPhone 13 präsentieren – vier Modelle werden es wieder sein, das iPhone 13 mini, das „normale“ iPhone 13, ein iPhone 13 Pro und an der Spitze das iPhone 13 Pro Max. Unsicher dagegen ist noch Apples abschließende Preisgestaltung und ab wann ein Preisverfall der Geräte einsetzt. Nicht unwichtig für die eigene Kaufentscheidung, wenn man bares Geld sparen möchte. Wie lange sollte man dann also noch warten?

iPhone 13: Prognose für den Preisverfall des Apple-Handys

Erste Anhaltspunkte auf diese wichtige Frage liefern gegenwärtig vorab schon die Experten des Preisvergleichsportals Idealo. Die haben sich den Preisverlauf der noch aktuellen und vergangener iPhone-Generationen angeschaut und wagen jetzt eine erste Prognose für den künftigen Preisverfall des iPhone 13 (Quelle: Idealo).

Ausgangspunkt sind zunächst Schätzpreise für die neuen Modelle, basierend auf Brancheninformationen. Konkret gehen die Macher von Idealo daher von folgenden Startpreisen aus:

iPhone 13: ab 899 Euro

ab 899 Euro iPhone 13 Mini: ab 799 Euro

ab 799 Euro i Phone 13 Pro: ab 1.149 Euro

ab 1.149 Euro iPhone 13 Pro Max: ab 1.249 Euro

Und wie werden die sich nun über die Zeit entwickeln? Beim Standardmodell und beim iPhone 13 Pro dürfte der beste Zeitpunkt zum Kauf zwischen dem vierten und fünften Monat nach Release sein – circa 10 Prozent Preisersparnis sind dann drin. Wer sich noch länger gedulden kann, der spart noch mehr. Beispielsweise beim iPhone 13 Pro nach einem halben Jahr 14 Prozent (circa 160 Euro) – damit könnte dann auch die Preisschallmauer von 1.000 Euro nach unten durchbrochen werden.

Nicht nur bei der Hardware kann man sparen. Im Video erfahrt ihr, wenn es Zeit ist, den Mobilfunktarif zu wechseln:

Größte Preisersparnis bei diesen Modellen

Prozentual ähnlich viel lässt sich dann auch beim iPhone 13 Pro Max sparen, dessen prognostizierte Preisverlaufskurve nahezu identisch mit dem iPhone 13 Pro verläuft. Total bekommt man natürlich mehr raus – nach einem halben Jahr fast 190 Euro. Etwas schwieriger gestaltet sich die Prognose fürs iPhone 13 mini, denn hier gab es bisher mit dem iPhone 12 mini nur einen einzigen Vorgänger, dessen Preisentwicklung berücksichtigt werden konnte. Kommt es zu einem ähnlichen Verlauf, dürfte bereits nach nur drei Monaten ein kräftiger Preisrutsch erfolgen – ein Minus von 15 Prozent sind drin und damit ein Preis von unter 700 Euro.

Eine Garantie gibt's für diese Vorhersage natürlich nicht. Dennoch gilt auch beim iPhone 13 wieder: Wer noch warten kann, spart richtig Geld. Der beste Zeitpunkt? Wahrscheinlich in den ersten ein, zwei Monaten des neuen Jahres – so die Erfahrung.