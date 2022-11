Das iPhone 14 bietet kaum großartige Neuerungen? Mag so sein, aber ein Feature ist dann doch ziemlich cool, gerät aber öfters mal in Vergessenheit. Mit einem neuen Video erinnert Apple nun an den „Action Modus“ und was ihr damit so Tolles machen könnt.

Auch wenn das iPhone 14 wenig Neues bietet, den „Action Modus“ besitzt nicht nur das iPhone 14 Pro (Max), auch Apples Standard-Handy verfügt über das innovative Feature. Und wozu ist der gut? Ihr spart euch damit einen sogenannten Gimbal, also eine Kameraaufhängung, die für ruhigere Videoaufnahmen sorgt. Das iPhone 14 (Plus) und das iPhone 14 Pro (Max) liefern dann ruckelfreie Videos ohne zusätzliche Hardware, egal wie sehr das Handy eigentlich in der Hand auch wackelt.

iPhone 14 und iPhone 14 Pro: Action Modus im Einsatz

Im neuesten Promo-Video demonstriert Apple die Funktion anhand der Pro-Modelle, zeigt Beispiele aus der Praxis und vergleicht diese mit nicht stabilisierten Aufnahmen. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Im ersten Shot seht ihr beispielsweise, wie die Kamera einer Verfolgungsjagd gleich einem Skatboard folgt. Dann geht’s auf den Basketballplatz, es kommt zu einer coolen Umkreisung und zum Schluss geht’s so richtig rund im wahrsten Sinne des Wortes.

iPhone 14: Action Modus in der Praxis

Wer dies sieht, bekommt schon Lust, so etwas Ähnliches mal auszuprobieren und das Maximum aus der Kamera herauszuholen. Ob sich allein dafür der Kauf eines iPhone 14 oder gar iPhone 14 Pro lohnt? Wohl nur in Einzelfällen. Apple erinnert aber mit dem Video daran, dass auch vermeintliche Kleinigkeiten durchaus einen größeren Unterschied machen können. Selbst wenn sich offensichtlich nicht so viel bei den neuen Geräten geändert hat.

iPhone 14 erleidet Preisverfall

Gut zu wissen: Im Gegensatz zu den Pro-Modellen ist das normale iPhone 14 und auch das iPhone 14 Plus derzeit problemlos im Handel verfügbar. Auch müsst ihr dort wesentlich weniger als bei Apple direkt bezahlen, es kommt zum vorzeitigen Preisverfall. So kostet das günstigste iPhone 14 mit 128 GB bei Apple beispielsweise 999 Euro im freien Handel, konkret bei einem eBay-Händler finden wir dagegen gegenwärtig mit 879 Euro schon einen wesentlich besseren Einstandspreis als Momentaufnahme (bei eBay ansehen).