Das wird die Apple-Manager im fernen Cupertino aber freuen, denn das iPhone 14 Pro Max wurde jetzt ausgezeichnet und bietet demnach das beste Smartphone-Display auf dem Markt. Schlagen konnte sich der Hersteller dabei übrigens nur selbst, alle anderen Smartphones haben das Nachsehen.

iPhone 14 Pro Max hat das beste und hellste Smartphone-Display

Die Experten von DisplayMate zeichnen mal wieder das beste Smartphone-Display des Jahres aus. Der Gewinner heißt wie schon im Jahr zuvor Apple. Tatsächlich heimst das iPhone 14 Pro Max die begehrte Auszeichnung ein und löst damit den Vorjahressieger ab. Bei dem handelt es sich mit dem iPhone 13 Pro Max um den direkten Vorgänger des aktuellen Siegers.

Besonders spannend: Apple selbst bewirbt das iPhone 14 Pro Max mit einer maximalen Helligkeit von 2.000 Nits im Freien. Im Test allerdings wurde ein noch wesentlich höherer Wert ermittelt. So attestieren die Profis Apples Topmodell eine Helligkeit von unglaublichen 2.300 Nits – mehr als doppelt so viel wie beim Vorgänger. In Gänze 15 Rekorde beansprucht der Bildschirm laut DisplayMate für sich. Im Detail:

Höchste Farbgenauigkeit von Weiß

Höchste absolute Farbgenauigkeit

Geringste Verschiebung der Farbgenauigkeit mit APL

Kleinste maximale Farbverschiebung mit APL

Höchste Bildkontrast- und Intensitätsskalen-Genauigkeit

Geringste Verschiebung des Bildkontrasts und der Intensitätsskala mit APL

Geringste Veränderung der Spitzenleuchtdichte mit APL

Höchste Vollbildhelligkeit für OLED-Smartphones

Höchste Spitzenhelligkeit des Displays

Höchstes Kontrastverhältnis

Geringster Reflexionsgrad des Bildschirms

Höchste Kontrasteinstufung bei Umgebungslicht

Geringste Helligkeitsabweichung je nach Betrachtungswinkel

Geringste Farbabweichung von Weiß mit dem Betrachtungswinkel

Höchste sichtbare Bildschirmauflösung

Apples zahlreiche Verbesserungen

Gegenüber dem iPhone 13 Pro Max wurde der Bildschirm des iPhone 14 Pro Max an vielen Stellen seitens Apple aufgewertet. Besonders auffällig ist sicherlich die multifunktionale Notch-Alternative „Dynamic Island“. Doch damit enden die Neuerungen nicht. So besitzt das LTPO-OLED-Display einen Frequenzbereich von 1 Hz bis 120 Hz anstelle von 10 Hz bis 120 Hz. Der damit in Verbindung stehende geringere Stromverbrauch ermöglicht erst das neue Always-on-Display. Zudem gibt’s auch ein paar mehr Pixel und damit eine leicht höhere Pixeldichte.