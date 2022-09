Das iPhone 14 ist vorgestellt und überrascht mit heftigen Preisen. Nicht wenige werden deshalb auf Preissenkungen warten wollen. Doch wann werden diese kommen, wann fällt der Preis? Gestandene Marktprofis wagen vorab eine Vorhersage zur Preisentwicklung der Apple-Handys. So viel ist sicher: Sparfüchse müssen in Zukunft geduldig sein.

Apple Facts

Eins ändert sich auch beim iPhone 14 nicht: Wer sparen will, darf kein Erstkäufer sein. Wer die exorbitanten Neupreise am Anfang nicht zahlen will, muss bekanntlich warten. Doch beantwortet dies noch nicht die Frage, ab wann der Preisverfall für die neuen Smartphones von Apple zu erwarten ist. Erste Antworten liefern vorweg die Analysten einer bekannten Preisvergleichsseite. Die haben sich die Zahlen aus der Vergangenheit näher angeschaut und wagen daher schon jetzt eine erste Prognose für die Preisentwicklung.

iPhone 14: Apple-Handys werden erst später günstiger

Als Basis dient zunächst der offizielle Apple-Preis, also die UVP. Los geht es bei 999 Euro (iPhone 14), 1.299 Euro (iPhone 14 Pro) und 1.449 Euro (iPhone 14 Pro Max). Das neue Standardmodell mit größerem Display (iPhone 14 Plus ) findet noch keine Beachtung, da entsprechende Vergleichswerte vom iPhone 12 und iPhone 13 fehlen. Bekanntlich gab es von Apple ja noch keinen direkten Vorgänger des iPhone 14 Plus (Quelle: Idealo). Folgend dürften sich laut Idealo die Preise dann in den nächsten Monaten nach Vorstellung entwickeln:

Der prognostizierte Preisverfall des iPhone 14 in einer Grafik – das iPhone 14 Plus fehlt aufgrund nicht vorhandener Vergleichsdaten. (Bildquelle: Idealo)

Diverse Feststellungen lassen sich schon jetzt treffen:

Das iPhone 14 könnte nach 4 Monaten circa 12 Prozent günstiger zu haben sein.

zu haben sein. Länger dauert es bei den Pro-Modellen, die benötigen für einen zweistelligen Preisverfall (11 Prozent beim Pro, 13 Prozent beim Pro Max) schon ein halbes Jahr.

In Gänze wird ein wesentlich langsamerer Preisverfall erwartet, auch werden die Preise generell nicht mehr so stark sinken.

All dies am Ende ein anhaltender Trend, der sich so schon beim iPhone 13 abgezeichnet hat, wie die Marktprofis feststellen. So attestiert Florian Kriegel, Preisexperte bei Idealo: „Unsere Daten zeigen, dass sich die Preise des Apple iPhone zuletzt stabiler verhalten haben – der Preisverfall also langsamer voranschreitet. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass auch die Preise der neuen iPhone-14-Modelle weniger schnell und weniger stark sinken könnten. Gründe dafür dürften unter anderem das insgesamt gestiegene Preisniveau sowie die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage sein. Dazu gehören auch ein schwacher Euro und anhaltende Störungen der Lieferketten.“

Besonders die Pro-Modelle des iPhone 14 werden sich als preisstabil erweisen:

iPhone 14 Pro – Apple Trailer

Die Quintessenz: Wenn ihr beim iPhone 14 sparen wollt, müsst ihr euch in Geduld üben und mit weniger Ersparnis begnügen. Die Preise fallen nämlich erst viel später und dann halt auch nicht mehr so stark. Ergo: Vielleicht lieber das aktuelle Modell noch etwas länger nutzen? Zumindest muss ein iPhone 13 oder iPhone 12 sicherlich nicht um jeden Preis eingetauscht werden.