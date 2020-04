iPhone 9 erhält neuen Namen: Verkauft Apple schon heute das „billige“ Handy?

In den letzten Tagen wurde es ruhiger, gehört hatte man nichts mehr zum iPhone 9. Allerdings könnte es heute den Paukenschlag geben und Apple das neue Handy einfach kommentarlos im Apple Store listen – so die neuesten Erkenntnisse.

iPhone 9 ist das „iPhone SE“ 2020: Apples Entscheidung

Geht heute schon das iPhone 9 in den Verkauf? Die vertrauenswürdigen Quellen der Kollegen von 9to5Mac legen diese Vermutung nahe. Die erste Überraschung wäre zunächst der Name des Apple-Handys, denn „iPhone 9“ wäre wohl vom Tisch. Stattdessen soll das Gerät erneut „iPhone SE“ heißen – ohne jegliche Nummerierung. Es würde damit direkt in die Fußstapfen des originalen iPhone SE aus dem Jahre 2016 treten. Allein der erklärende Zusatz als 2020er-Modell würde vom Namen her eine Unterscheidung zulassen.

Bei den Farben soll der Kunde die Wahl haben zwischen Weiß, Schwarz und Rot – bekannt als PRODUCT (Red). Es soll zudem drei unterschiedliche Speichergrößen geben:

64 GB

128 GB

256 GB

Die Preise dürften – wie bereits vermutet – bei sehr günstigen 399 US-Dollar starten. Hierzulande dann vielleicht mit Steuern und Margenzuschlägen bei circa 470 Euro. Davon ab, greift der Bericht bei 9to5Mac auf, was wir schon wussten. So handelt es sich beim neuen iPhone SE praktisch um ein iPhone 8 mit dem Apple A13 aus dem iPhone 11. Design, Display (4,7 Zoll) und Homebutton stammen weiterhin vom Klassiker aus dem Jahr 2017.

Versehentliche Bestätigung im Apple Store

Eine Bestätigung für den „einfallslosen“ Namen gibt’s übrigens schon im Apple Store. Dort wird neuerdings nämlich eine Schutzfolie von Belkin als geeignet für das iPhone 7, iPhone 8 und iPhone SE bezeichnet. Der Verweis auf die Nummern 7 und 8 schließt das originale iPhone SE aus. Ergo: Der Bericht hinsichtlich des Namens kann als gesichert angesehen werden.

Sollte das neue iPhone SE 2020 heute vorgestellt werden, vermutet GIGA einen Bestellstart gegen die Mittagszeit beziehungsweise zum frühen Nachmittag. Eine Vorstellung zum Abend hierzulande wäre eher ungewöhnlich und würde nur bei einer Apple-Keynote in Betracht kommen. Die wird es jedoch nicht geben. Wir werden gewohnt aktuell berichten – dranbleiben lohnt sich also.