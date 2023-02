Der Akku-Ladestand von Apple-Geräten lässt sich bequem aus der Ferne ablesen. Wir zeigen euch, wie das einfach und schnell geht.

Apple Facts

Akku-Ladestand in der „Wo ist“-App ablesen: So geht's

Das iPhone liegt in der Küche und lädt gerade – aber du liegst tiefenentspannt im Wohnzimmer auf der Couch? Um den Akkustand zu checken, wäre jetzt eigentlich aufstehen und nachsehen angesagt. Glücklicherweise hat Apple in der „Wo ist“-App ein kaum bekanntes Feature integriert, mit dem sich der Ladefortschritt von überall aus ablesen lässt. Führe dazu folgende Schritte aus:

Zunächst braucht ihr eines eurer Apple-Geräte direkt vor Ort. Beispielsweise ein iPad. Öffnet nun die „Wo ist“-App (grünes Radar-Symbol). Wählt den Reiter „Geräte“ aus. Tippt dort das gewünschte Gerät an. Auf der Übersichtskarte seht ihr nun nicht nur den letzten Standort, sondern zusätzlich ein Batterie-Symbol. An diesem ist ersichtlich, ob das Gerät gerade geladen wird (Blitz-Symbol auf der Batterie) und wie weit der Ladestand ungefähr ist. Eine exakte Prozentanzeige ist nicht möglich, aber wenigstens ist am Balken im Symbol erkennbar, wie weit der Ladevorgang in etwa fortgeschritten ist.

So sieht das am Beispiel eines iPhones in der “Wo ist“-App (geöffnet an einem Mac) aus:

Praktisches Feature: Die „Wo ist“-App von Apple zeigt den Akkustand eigener Geräte aus der Ferne an (Bildquelle: macOS)

Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn ihr euch an einem beliebigen Browser bei icloud.com anmeldet. Besonders nützlich ist das bei Kopfhörern wie den AirPods (Pro). Hier müsste man normalerweise erstmal den Kopfhörer zur Hand haben, das Case öffnen, um dann auf einem gekoppelten Gerät in der anderen Hand (z.B. iPhone) den Ladestand abzulesen.

Akku-Ladestand ablesen: Einschränkungen des Features

Eine nützliche Funktion, die aber bestimmte Voraussetzungen und Einschränkungen mit sich bringt. Zunächst mal ist die “Wo ist“-App an eine Apple-ID gebunden. Man kann also nur die eigenen Geräte (und die Geräte aus der Familiengruppe) anzeigen lassen. Zudem ist der gezeigte Akkustand nicht prozentgenau (nur als Balkengrafik ablesbar) und entspricht dem letzten bekannten Stand, als das entsprechende Gerät ortbar war.

Die „Wo ist“-App funktioniert außerdem nur mit bestimmten Geräten. Das sind zunächst mal die Produkte von Apple selbst (iPhone, AirTag, Macbook etc.) aber auch der Audio-Marke Beats, die zu Apple gehört. Kompatible Produkte von Drittanbietern erkennt man an der Kennzeichnung „Works with Apple Find My“. Dazu gehören etwa einzelne E-Bikes wie das Vanmoof S3 oder der Bluetooth-Kopfhörer Belkin SoundForm Freedom (bei Amazon ansehen).

Lesetipp Mein Lieblingszubehör von Apple kostet nur 39 Euro

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.