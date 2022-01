Es scheint noch etwas verfrüht zu sein, so früh im neuen Jahr über iOS 16 zu spekulieren, schließlich werden wir Apples großes iPhone-Update frühestens im Sommer zu Gesicht bekommen. Allerdings ist dieser sehenswerte Einfall dann doch eine Meldung wert. Die bisher gewohnte Bedienung wird dabei komplett auf den Kopf gestellt.

Seit einigen zwei Monaten kann iOS 15 auf dem iPhone installiert werden, handfeste Hinweise zu iOS 16 gibt's allerdings verständlicherweise noch nicht in der Gerüchteküche. Immerhin dürfte Apple das kommende Update frühestens in circa einem halben Jahr auf der hauseigenen Entwicklermesse zeigen. Freilich: Spekulieren und „rumspinnen“ ist erlaubt.

Entwurf zu iOS 16: Ungewöhnliche Bedienung des iPhones

Dies tut jetzt der italienische Designer Andrea Copellino mit seiner etwas verrückten Idee zu iOS 16. Vor allem der Homescreen, das Kontrollzentrum und das Multitasking haben es ihm angetan. Sollte sich Apple am Entwurf ein Beispiel nehmen, dann werden wir bei der Bedienung umdenken müssen (Quelle: Behance, Andrea Copellino).

Der erste Blick geht zum Homecreen. Sichtlich zunächst inspiriert von Android, denn ein zentrales Uhren-Widget und eine Suchleiste dominieren den oberen Bereich. Doch die eigentliche Revolution steckt darunter. Statt sich wie gewohnt horizontal durch verschiedene Seiten zu wischen, scrollt man einfach vertikal und gefühlt „endlos“ durch die Apps. Das Dock schwebt derweil über den App-Icons. Schaut verrückt aus, doch was wäre der Vorteil?

Copellino schreibt dazu:

„Dieser neue Homescreen ist eine vertikale Liste. Das Layout verbessert die Benutzerfreundlichkeit, da die Symbole von einem niedrigeren, besser erreichbaren Teil der Bildschirmoberfläche aus zu erreichen sind.“

Damit könnte der Designer recht behalten, denn ein Umgreifen in den oberen Teil des Displays entfällt bei einhändiger Bedienung. Nicht zuletzt Nutzerinnen und Nutzer eines iPhone Pro Max würden dies zu schätzen wissen.

Multitasking und Kontrollzentrum werden vereint

Ein spannender Einfall zeigt sich ebenso beim Multitasking. In der Ansicht sehen wir nicht nur die uns schon bekannten App-Karten, sondern auch das Kontrollzentrum. Letzteres belegt den unteren Teil des Bildschirms und lässt sich horizontal durchscrollen. So lassen sich alle Elemente mit einer Hand problemlos erreichen, Fingerverrenkungen gehören der Vergangenheit an. Ebenso noch immer gut zu erreichen sind die verkleinerten App-Karten. Die konzentrieren sich jetzt auch mehr auf die Apps beziehungsweise das dazugehörige Icon an sich, der Inhalt der Karten ist eher irrelevant.

Damit nähert sich die Multitasking-Oberfläche dem schnellen und effizienten Programmwechsel auf dem Mac an, zu erreichen über Befehlstaste + Tabulator. Meist wissen wir doch, in welche App wir wechseln wollen. Die kleinteilige Ansicht der Karten beziehungsweise App-Inhalte ist zu vernachlässigen.