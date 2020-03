iPhone-Nutzer aufgepasst: Apple schuldet dir noch Geld

Wir erinnern uns: Vor etwas mehr als zwei Jahren war Apple gezwungen zuzugeben, dass man unter gewissen Umständen heimlich die Leistung der iPhones zeitweise reduziert. Die sogenannte iPhone-Drosselung kommt Apple nun teuer zu stehen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet über eine bevorstehende, außergerichtliche Einigung zwischen Apple und einer Vielzahl von Klägern in den USA. Demnach wäre Apple bereit, zwischen 310 und 500 Millionen US-Dollar auf den Tisch zu legen, um eine entsprechende Sammelklage aus der Welt zu schaffen. Am Ende könnten für die Kläger und iPhone-Nutzer jeweils circa 25 US-Dollar rausspringen, vielleicht aber auch etwas mehr oder weniger – kommt am Ende auf den genauen Betrag an, den Apple zahlen wird. Apropos: Die Anwälte der Kläger wollen mindestens 90 Millionen US-Dollar vom Kuchen ab haben, die restlichen „Krümel“ werden dann entsprechend unter den Klägern aufgeteilt.

iPhone-Nutzer wollen Geld von Apple

Ergo: Theoretisch schuldet Apple Nutzern eines älteren iPhones (vom iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 hin zum iPhone SE) noch knapp 25 US-Dollar. Praktisch sehen aber nur die Kläger der erwähnten Sammelklage das Geld. Denn weder beinhaltet die außergerichtliche Einigung ein Schuldeingeständnis von Apple, noch hätte der Fall eine Art Präzedenzcharakter hier oder andernorts. Wer also von Apple das Geld will, der muss auch selber klagen, wenngleich Apple wohl moralisch in der Schuld steht. Apple selbst möchte im aktuellen Fall nun nur wegen der hohen Prozesskosten den Streit endgültig beiliegen, so Reuters. Erwähnenswert: Wie wir bereits im Februar berichteten, musste Apple in Frankreich in derselben Angelegenheit schon eine Strafe von vergleichsweise geringen 25 Millionen Euro zahlen.

Zur Erinnerung: Apples heimliche iPhone-Drosselung

Und um was ging es noch mal genau? Mit dem Update auf iOS 10.2.1 führe Apple zunächst heimlich eine Leistungsdrosselung beim iPhone ein. Ein geschwächter Akku kann nämlich bei etwaigen Leistungsspitzen dazu führen, dass sich das Smartphone unvermittelt abschaltet. Um dies zu verhindern, wird in diesem Fall einfach kurzzeitig die Leistung reduziert. Apple dokumentierte den Schritt aber nicht, mittlerweile können Nutzer in den Einstellungen aber festlegen, ob sie die etwaige Leistungsdrosselung bei verschleißten Akkus akzeptieren oder aber immer die volle Leistung abrufen wollen, verbunden mit der Gefahr der plötzlichen Abschaltung. Verhindern lässt sich dies nur durch den Austausch des Akkus. Diesen gab es bei Apple zeitweise zum reduzierten Preis von 29 Euro, kostet aber seit geraumer Zeit wieder mehr – ab 55 Euro aufwärts.