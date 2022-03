Wer ein Apple-Produkt besitzt, hat schon mal guten Geschmack bewiesen. Doch wie kann man derartige Schöngeister noch mehr beglücken? Mit dem folgenden Fundstück sollte dies vortrefflich gelingen – da gehen wir mal jede Wette ein.

Apple Facts

Grnadiose Idee: Das iPhone im schmucken Schaukasten

Ausgediente iPhones gehören bei Apple recycelt, doch die Wiederverwendung kann auch künstlerische Züge annehmen. Bestes Beispiel sind die „Bilderrahmen“ von GRID. Die Grundidee ist so einfach wie genial. Man nehme ein altes iPhones, zerlege es in seine Einzelteile und arrangiere diese Bauteile auf ästhetische Weise in einem Rahmen unter „Glas“. Für die bessere Übersicht werden die Elemente noch informativ beschriftet – quasi eine Art Schaukasten, der aber mal so richtig cool aussieht.

Im wahrsten Sinne des Wortes wird so aus Elektroschrott am Ende Kunst und zeitgenössischer Wandschmuck. Wir wetten: Darüber freut sich jeder Apple-Nutzer. Doch was kostet der Spaß und welche Modelle sind zu haben?

Making of ... so entsteht aus alten iPhones wunderschöne Kunst:

GRID: So wird aus Apple-Schrott wahre Kunst

Zur Auswahl stehen vom originalen iPhone bis hin zum iPhone 7 verschiedene Varianten der Apple-Handys. Leider sind aber nicht alle auch direkt verfügbar, aktuell aber beispielsweise zu haben ist das iPhone 4 und iPhone 4s für jeweils 126,25 Euro. Selbst eine Apple Watch (Series 1) gibt's schon. Sogar ein altehrwürdiges Nokia E71, eine Sony PSP oder auch ein Blackberry stehen ab und zu zur Auswahl.

Was man vorher noch wissen sollte

Gefertigt wird in China, Lagerhäuser für die Belieferung stehen aber neben China auch in den USA und für Europa in der Tschechischen Republik. Womit dann auch die Frage beantwortet wäre, ob international verschickt wird. Was leider nicht funktioniert ist die Einsendung von Hardware für eine etwaige Auftragsfertigung, das eigene iPhone kann auf diese Weise also bedauerlicherweise nicht wiederverwendet und sollte entsprechend korrekt entsorgt werden.

Besorgte Zeitgenossen sehen aber womöglich eine Gefahr, denn ist es denn eine so gute Idee, einen alten Akku so aufzubewahren, kann der nicht eventuell Schaden nehmen, explodieren und so das Kunstwerk beschädigen? Keine Sorge, wie die Macher bestätigen, werden anstatt der originalen Akkus nur Attrappen verwendet. So bleibt alles sicher und eine mögliche Gefahr entsteht erst gar nicht.