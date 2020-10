Wer auf der Suche nach einem günstigen iRobot Roomba-Saugroboter ist, sollte sich das Angebot bei MediaMarkt genauer ansehen. Hier bekommt ihr den iRobot Roomba i7158 zur Zeit zum stark reduzierten Preis und spart nochmal im Vergleich zu anderen Shops. Was der praktische Saugroboter alles kann, verraten wir euch hier.

iRobot Roomba i7158 günstig kaufen

Mit dem iRobot Roomba i7158 bekommt ihr einen smarten Saugroboter, der euer Zuhause sauber hält. Dank 3-Stufen-Reinigungssystem löst und entfernt er selbst hartnäckigen Schmutz – dafür sorgen zwei integrierte Gummibürsten für alle Bodenbeschaffenheiten sowie eine Kantenbürste. Der Roomba saugt damit sowohl auf Hartholzböden, Parkettböden und Teppichen als auch auf Böden mit Tierhaaren. Frei nach euren Vorlieben könnt ihr einfach via App steuern und aktivieren, wann und wo der Saugroboter putzen soll. Per Google Assistant und Alexa lassen sich Reinigungsaufgaben alternativ auch via Sprachbefehl bedienen.

Der UVP liegt bei 699,99 Euro. Bei MediaMarkt bekommt ihr den praktischen Saugroboter aktuell zum reduzierten Preis von knapp 499 Euro. Auch im Vergleich zu anderen Shops bekommt ihr hier das günstigste Angebot - Händler wie Amazon, Otto oder Saturn listen den iRobot Roomba i7158 zu einem teureren Preis von rund 600 Euro. Mit dem Angebot bei MediaMarkt spart ihr aktuell also knapp 100 Euro im Vergleich.

iRobot Roomba i7158 Saugroboter mit App-Steuerung

Zu den technischen Details des iRobot Roomba i7158 zählt im Überblick wie folgt:

75 min. Betriebsdauer (maximal)

1,5h Ladezeit (laut Hersteller)

Ladeanzeige

Staubfüllanzeige

Integrierte Kamera

Vorprogrammierte Reinigung

Systematische Reinigung

Gezielte Reinigung

Virtuelle Wände

Raumerkennung

Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku inkl. Ladestation

WLAN

App-Steuerung

Zeit- / Wochenprogrammierung

Auto-Return-Funktion

342mm Breite

92mm Höhe

342mm Tiefe

5200g Gewicht (Saugroboter)

Teil des Lieferumfangs ist neben dem iRobot Roomba i7158 einmal die Home Base Ladestation, eine Dual Mode Virtual Wall Barriere (inklusive Batterien), ein zusätzlicher Filter und eine zusätzliche Seitenbürste sowie die Bedienungsanleitung.

Saugroboter-Testsieger im Vergleich

Ihr seid noch unsicher? Weitere Saugroboter findet ihr in unserem Saugroboter-Test. Hier verraten wir euch die besten Geräte nach Preis-Leistung sowie alle wichtigen Infos, die ihr beim Saugroboter-Kauf wissen solltet.